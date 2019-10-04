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04 октября 2019, пятница, 13:06 83
Политика 2019-10-04T13:10:37+03:00
Українські Новини
Новоизбранные члены ЦИКа хотят сегодня провести первую встречу

Новоизбранные члены ЦИКа хотят сегодня провести первую встречу

ЦИК
ЦИК

Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИКа), которых сегодня назначила Верховная Рада, намерены провести встречу в 15:00 в пятницу.

Об этом журналистам сказал новоназначенный член комиссии Юрий Мирошниченко (избран по квоте фракции "Оппозиционная платформа - За життя"), передают Українські Новини.

"Да, мы собираемся. Что касается заседания, мы там уже определимся. Мы просто встречаемся сегодня. В 15:00 договорились, в помещении ЦИКа", - сказал он.

По словам Мирошниченко, во время встречи новоназначенные члены ЦИКа намерены определиться с датой первого заседания, на котором будут избраны глава ЦИКа, его заместители и секретарь.

Возможные кандидатуры на должность главы комиссии Мирошниченко отказался комментировать.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада назначила 17 новых членов Центральной избирательной комиссии. Соответствующие решения были приняты в пятницу 310-375 голосами при минимально необходимых 226.

Также Богдан заявил, что предыдущий состав ЦИК был лучшим за все годы, однако политически ангажированным.

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