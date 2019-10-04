Новоизбранные члены ЦИКа хотят сегодня провести первую встречу

Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИКа), которых сегодня назначила Верховная Рада, намерены провести встречу в 15:00 в пятницу.

Об этом журналистам сказал новоназначенный член комиссии Юрий Мирошниченко (избран по квоте фракции "Оппозиционная платформа - За життя"), передают Українські Новини.

"Да, мы собираемся. Что касается заседания, мы там уже определимся. Мы просто встречаемся сегодня. В 15:00 договорились, в помещении ЦИКа", - сказал он.

По словам Мирошниченко, во время встречи новоназначенные члены ЦИКа намерены определиться с датой первого заседания, на котором будут избраны глава ЦИКа, его заместители и секретарь.

Возможные кандидатуры на должность главы комиссии Мирошниченко отказался комментировать.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада назначила 17 новых членов Центральной избирательной комиссии. Соответствующие решения были приняты в пятницу 310-375 голосами при минимально необходимых 226.

Также Богдан заявил, что предыдущий состав ЦИК был лучшим за все годы, однако политически ангажированным.