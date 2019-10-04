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04 октября 2019, пятница, 12:33 641
Европа 2019-10-04T12:33:28+03:00
Українські Новини
Во время посадки в Польше перевернулся вертолет с военными

Во время посадки в Польше перевернулся вертолет с военными

В центральной Польше вблизи города Ленчица во время посадки перевернулся вертолет Ми-17. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Перед аварией вертолет совершал ночной тренировочный полет. Во время посадки машина по пока неизвестным причинам перевернулась.

"Во время приземления Ми-17 перевернулся на левый бок результате, скорее всего, неисправности - мы этого не знаем, это будет объяснять Комиссия по расследованию авиационных происшествий Государственной службы в авиации, - сказал представитель Генштаба Вооруженных сил Польши Марек Павляк.

После аварии военные покрыли вертолет пожарной пеной. На борту машины было два пилота и техник. Как уверяет подполковник Павляк, все вышли из аварии невредимыми.

Как сообщали Українськi Новини, самолет с двумя пилотами на борту также упал и загорелся под Полтавой. Также в авиакатастрофе во Львовской области погибшли 5 человек.

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