Киевский трансплантолог нажил состояние на печени пациента

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Сначала пациент передал задержанному 2000 долларов США, однако он требовал за проведенную операцию на печени и прохождение курса реабилитации 40 тысяч долларов США. Доктора медицинских наук задержали в момент получения 22 тысяч долларов США. В служебном кабинете правоохранители изъяли 64 550 долларов США, почти 9000 гривен, а по месту жительства фигуранта – более 13 000 долларов США и 7300 евро", – говорится в сообщении.

Фигуранта задержали. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

При этом в Службе безопасности Украины уточнили, что задержанный вместе с другими работниками систематически получали деньги от граждан, проходящих лечение или нуждающихся в другой медицинской помощи

"Эскулапы", используя свое должностное положение, организовали механизм поборов с пациентов, готовящихся к тяжелым операциям по трансплантации органов. За предварительную консультацию они "брали" 3000 гривен, за хирургические вмешательства и проведение операций суммы составляли от 20 до 50 000 долларов США", - сообщает пресс-центр СБУ.

Изъятые банкноты. Фото: Нацполиция

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