Киевский трансплантолог нажил состояние на печени пациента

В Киеве разоблачили руководителя отделения одного из институтов Национальной академии медицинских наук на вымогательстве взятки за проведение операции на печени.\r\nОб этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.\r\n"Сначала пациент передал задержанному 2000 долларов США, однако он требовал за проведенную операцию на печени и прохождение курса реабилитации 40 тысяч долларов США. Доктора медицинских наук задержали в момент получения 22 тысяч долларов США. В служебном кабинете правоохранители изъяли 64 550 долларов США, почти 9000 гривен, а по месту жительства фигуранта – более 13 000 долларов США и 7300 евро", – говорится в сообщении.\r\nФигуранта задержали. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nПри этом в Службе безопасности Украины уточнили, что задержанный вместе с другими работниками систематически получали деньги от граждан, проходящих лечение или нуждающихся в другой медицинской помощи\r\n"Эскулапы", используя свое должностное положение, организовали механизм поборов с пациентов, готовящихся к тяжелым операциям по трансплантации органов. За предварительную консультацию они "брали" 3000 гривен, за хирургические вмешательства и проведение операций суммы составляли от 20 до 50 000 долларов США", - сообщает пресс-центр СБУ.\r\nИзъятые банкноты. Фото: Нацполиция\r\nКак сообщали Українські Новини, в Житомирской области чиновник отключил всей улице газ, чтоб ему дали взятку, а в Ровно на взятке попался подполковник Государственной фискальной службы. Ранее в Киеве группу врачей обвинили в коррупционной "схеме" выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n