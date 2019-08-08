В Ровно на взятке попался подполковник Государственной фискальной службы

Полиция задержала подполковника Государственной фискальной службы по подозрению в получении взятки в размере 4 тыс. долларов в Ровно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.

Подозреваемый старший следователь областного управления ГФС был задержан при проведении превентивных мер по защите бизнеса и противодействию коррупции в правоохранительных органах.

"Чтобы избежать давления на свой бизнес, предприниматель должен был предоставить подполковнику 4 тыс. долларов США "вознаграждения". В случае отказа - (ему грозило) создание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности и привлечение его к ответственности за якобы нарушение законодательства", - говорится в сообщении.

При осмотре личных вещей фигуранта сумма, полученная им в качестве неправомерной выгоды, была изъята.

В настоящее время проводятся следственные действия и обыски по месту работы правонарушителя, решается вопрос о сообщении подполковнику о подозрении.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.

По данным Українських Новин задержан старший следователь по особо важным делам управления Государственной фискальной службы в Ривненской области Роман Чопко.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский потребовал увольнения исполняющего обязанности Государственной фискальной службы Александра Власова.

После чего Кабмин назначил нового и.о. главы ГФС вместо уволенного Власова.