В Ровно на взятке попался подполковник Государственной фискальной службы

Полиция задержала подполковника Государственной фискальной службы по подозрению в получении взятки в размере 4 тыс. долларов в Ровно.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.\r\nПодозреваемый старший следователь областного управления ГФС был задержан при проведении превентивных мер по защите бизнеса и противодействию коррупции в правоохранительных органах.\r\n"Чтобы избежать давления на свой бизнес, предприниматель должен был предоставить подполковнику 4 тыс. долларов США "вознаграждения". В случае отказа - (ему грозило) создание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности и привлечение его к ответственности за якобы нарушение законодательства", - говорится в сообщении.\r\nПри осмотре личных вещей фигуранта сумма, полученная им в качестве неправомерной выгоды, была изъята.\r\nВ настоящее время проводятся следственные действия и обыски по месту работы правонарушителя, решается вопрос о сообщении подполковнику о подозрении.\r\nДосудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.\r\nПо данным Українських Новин задержан старший следователь по особо важным делам управления Государственной фискальной службы в Ривненской области Роман Чопко.\r\nКак сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский потребовал увольнения исполняющего обязанности Государственной фискальной службы Александра Власова.\r\nПосле чего Кабмин назначил нового и.о. главы ГФС вместо уволенного Власова.