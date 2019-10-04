Лукашенко заявив, що в України ніколи не буде проблем з території Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським у Житомирі заявив, що в України ніколи не буде проблем з боку Білорусі, передають Українські Новини.

"Всі проблеми, які є у вас і у нас, ми переживаємо разом. Я хочу вас запевнити, що ви взагалі ніколи не мали проблем з території Білорусі, і з Білорусі ви ніколи не будете мати. Ми завжди будемо добрими та надійними вашими прихильниками, партнерами. Якщо нова влада України захоче мати з нами братські тісні стосунки, то за нами діло не стане", - сказав Лукашенко.

У свою чергу Зеленський зазначив, що між Україною та Білоруссю "немає меж, тому що наші люди дружні, близькі ментально, однакові".

Лукашенко висловив упевненість в тому, що всі його домовленості з Зеленським обов'язково будуть втілені в життя.

"Багато будуть писати про те, що ми з вами познайомилися. Нічого подібного. Ми з вами знайомі дуже давно. Щоправда, заочно. Сьогодні ми живцем зустрічаємося віч-на-віч, щоб пройтися по порядку денному наших відносин і домовитися. Я чомусь переконаний, що все, про що ми домовимося, буде виконуватися, хоч у мене були зв'язки і переговори з багатьма президентами України. Нам історія надала такий шанс: домовившись, виконати на благо наших країн. Я хочу вас запевнити, що ми свято будемо виконувати наші домовленості", - сказав він.

Зеленський відповів, що в такому випадку "треба побільше домовлятися".

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко готовий обговорити з Україною питання українського кореспондента Шаройка.

А міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко на питання про те, чи можуть бути якісь поступки Білорусі стосовно засудженого судом до 8 років позбавлення волі за шпигунство кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка в контексті візиту в Україну білоруського Президента Олександра Лукашенка відповів, що будуть радісні новини.