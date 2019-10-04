Разумков обещает письменно объяснить, почему он не хочет создавать комиссию по расследованию работы Нацбанка во время "банкопада", - депутат

Разумков обещает письменно объяснить, почему он не хочет создавать комиссию по расследованию работы Нацбанка в

В пятницу, 4 октября, спикер парламента Дмитрий Разумков отказался ставить на голосование вопрос о вынесении в зал проекта по созданию следственной комиссии по НБУ/Фонда гарантирования, который был снят с повестки дня Рады накануне. Объяснить свое решение он пообщал в письменной форме.

Об этом депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня на заседании фракции господин Разумков просто отказался ставить на голосование вопрос о вынесении в зал проекта по созданию следственной комиссии по НБУ / Фонда гарантирования. И сообщил, что пояснит такое решение исключительно в письменной форме", - написал он.

Дубинский отметил, что в связи с этим намерен подготовить соответствующий запрос к руководству Верховной Рады.

"Считаю, что народу Украины надо объяснить причину бездействия власти по расследованию преступлений Гонтаревой и Ко по разграблению банков и расхищению средств вкладчиков. Если это прямое указание МВФ - надо так и сказать, официально", - написал Дубинский.

Как сообщали Українські Новини, миссия Международного валютного фонда выступает за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике. В миссии отметили, что рост зарплаты должен соответствовать росту продуктивности труда для обеспечения конкурентоспособности.

Тем временем миссия МВФ работала в Украине с 12 по 26 сентября, однако уехала без результата.