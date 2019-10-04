НБУ хочет закупить услуги такси на 0,2 млн

Национальный банк объявил тендер на перевозку пассажиров на такси на 0,2 млн гривен.\r\nОб этом говорится в тендерной документации ведомства, передают Українськi Новини.\r\nСрок оказания услуг – до 16 ноября 2020 года.\r\nОжидаемая стоимость закупки – 186 318 гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКонечный срок подачи заявок – 10 октября, а начало аукциона – 11 октября.\r\nВ тендерной документации отмечается, что территория покрытия услуг такси – Киев +50 км от центрального офиса НБУ.\r\nПри этом автомобили должны быть заграничного производства (только не российского), классом не ниже Chevrolet Аveo на украинской регистрации, с кондиционером или климат контролем.\r\nСогласно данным за 2017 год в автопарке Национального банка находилось более 200 автомобилей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в конце прошлого года НБУ объявил тендер на закупку 2-х грузовых тележек и колес к ним за 8,5 тыс. гривен.\r\nНациональный банк продал 200 млн долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны.\r\nВ НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются