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04 октября 2019, пятница, 10:34 134
Финансы 2019-10-04T10:37:43+03:00
Українські Новини
НБУ хочет закупить услуги такси на 0,2 млн

НБУ хочет закупить услуги такси на 0,2 млн

Национальный банк объявил тендер на перевозку пассажиров на такси на 0,2 млн гривен.

Об этом говорится в тендерной документации ведомства, передают Українськi Новини.

Срок оказания услуг – до 16 ноября 2020 года.

Ожидаемая стоимость закупки – 186 318 гривен.

Конечный срок подачи заявок – 10 октября, а начало аукциона – 11 октября.

В тендерной документации отмечается, что территория покрытия услуг такси – Киев +50 км от центрального офиса НБУ.

При этом автомобили должны быть заграничного производства (только не российского), классом не ниже Chevrolet Аveo на украинской регистрации, с кондиционером или климат контролем.

Согласно данным за 2017 год в автопарке Национального банка находилось более 200 автомобилей.

Как сообщали Українські Новини, в конце прошлого года НБУ объявил тендер на закупку 2-х грузовых тележек и колес к ним за 8,5 тыс. гривен.

Национальный банк продал 200 млн долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны.

В НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются

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