НБУ хочет закупить услуги такси на 0,2 млн

Национальный банк объявил тендер на перевозку пассажиров на такси на 0,2 млн гривен.

Об этом говорится в тендерной документации ведомства, передают Українськi Новини.

Срок оказания услуг – до 16 ноября 2020 года.

Ожидаемая стоимость закупки – 186 318 гривен.

Конечный срок подачи заявок – 10 октября, а начало аукциона – 11 октября.

В тендерной документации отмечается, что территория покрытия услуг такси – Киев +50 км от центрального офиса НБУ.

При этом автомобили должны быть заграничного производства (только не российского), классом не ниже Chevrolet Аveo на украинской регистрации, с кондиционером или климат контролем.

Согласно данным за 2017 год в автопарке Национального банка находилось более 200 автомобилей.

Как сообщали Українські Новини, в конце прошлого года НБУ объявил тендер на закупку 2-х грузовых тележек и колес к ним за 8,5 тыс. гривен.

Национальный банк продал 200 млн долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны.

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