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04 жовтня 2019, пʼятниця, 10:03 5
Азія 2019-10-04T11:45:03+03:00
Українські Новини
Саудівкам дозволять служити в армії у всіх військах

Саудівкам дозволять служити в армії у всіх військах

Саудівка. Фото:Okaz/Saudi Gazette
Саудівка. Фото:Okaz/Saudi Gazette

Жінкам Саудівської Аравії вперше буде дозволено вступати в армію в якості солдатів, повідомляє Gulf News.

Міністерство оборони Саудівської Аравії дозволило жінкам вступати на військову службу із чинами від рядового солдата до сержанта в армійських сухопутних, повітряних, військово-морських силах, протиповітряної оборони і ракетних військах, а також на медичні посади.

Колишній чиновник Міноборони Саудівської Аравії Хасан Аль Шихірі назвав нововведення "важливим кроком у правильному напрямку".

"У міністерства величезні перспективи, які можуть прийняти тисячі жінок, які можуть змінити їх положення", - додав він.

У минулому році Саудівська Аравія дозволила жінкам приєднуватися до служб безпеки, включаючи боротьбу з наркотиками, в'язниці і кримінальне розслідування. В останні роки Саудівська Аравія прийняла низку соціальних і економічних реформ, головним чином щодо жінок.

Як повідомляли Українські Новини, саудівкам від 21 року дозволили виїжджати з країни без дозволу чоловіків. Крім того, вперше в Саудівській Аравії послом призначена жінка.

Раніше в Саудівській Аравії жінкам дозволили керувати літаками.

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