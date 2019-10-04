Саудівкам дозволять служити в армії у всіх військах

Жінкам Саудівської Аравії вперше буде дозволено вступати в армію в якості солдатів, повідомляє Gulf News.\r\nМіністерство оборони Саудівської Аравії дозволило жінкам вступати на військову службу із чинами від рядового солдата до сержанта в армійських сухопутних, повітряних, військово-морських силах, протиповітряної оборони і ракетних військах, а також на медичні посади.\r\nКолишній чиновник Міноборони Саудівської Аравії Хасан Аль Шихірі назвав нововведення "важливим кроком у правильному напрямку".\r\n\r\n"У міністерства величезні перспективи, які можуть прийняти тисячі жінок, які можуть змінити їх положення", - додав він.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nУ минулому році Саудівська Аравія дозволила жінкам приєднуватися до служб безпеки, включаючи боротьбу з наркотиками, в'язниці і кримінальне розслідування. В останні роки Саудівська Аравія прийняла низку соціальних і економічних реформ, головним чином щодо жінок.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, саудівкам від 21 року дозволили виїжджати з країни без дозволу чоловіків. Крім того, вперше в Саудівській Аравії послом призначена жінка.\r\nРаніше в Саудівській Аравії жінкам дозволили керувати літаками.