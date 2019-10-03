На следующей неделе запланирован масштабный обмен, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет о том, что на следующей неделе планируется очередной масштабный обмен удерживаемыми лицами.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українськi Новини.

"План Зеленского" в общих чертах - это попробовать дотянуться к народу, который остался за линией соприкосновения, восстановить мосты и связь, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть наших узников, которые сидят за решеткой в ОРДЛО, России и в оккупированном Крыму. Все эти шаги понемножку осуществляются. Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал он.

Деталей Пристайко не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись удерживаемыми лицами в формате "35 на 35".

Также Зеленский ожидает решить вопрос обмена "всех на всех" на встрече "нормандской четверки".