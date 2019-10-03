На третий вечер протестов на Майдан пришло 20 человек, а на Банковую - 10

Акции протеста, в том числе и против согласования Украиной "формулы Штайнмайера", не проходят на Майдане Незалежности вечером 3 октября.

Об этом свидетельствуют транслируемые порталом KievCam.info видео с веб-камер на Майдане, передают Українські Новини.

По состоянию на 20:00 на Майдане протестов нет.

Препятствий движению автомобилей нет.

Никаких палаток или каких либо других временных сооружений на Майдане не установлено.

Как пишет "Страна", под Офисом президента малочисленная акция, здесь до 10 активистов требуют не выдавать на обмен тех, кто подозревается в теракте, произошедшем в Харькове в 2015 году возле Дворца Спорта, в результате чего погиб 15-летний Даниил. А на Майдане митинг сегодня не намечается и судя по всему из-за погоды, так как периодически идет дождь. Но возле самой палатки собралось до 20 человек.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг утром активисты установили агитационную палатку на Майдане Незалежности в знак протеста против согласования властью "формулы Штайнмайера".

Более численный протест против "формулы Штайнмайера" в Киеве проходил 2 октября.