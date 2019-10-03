На третий вечер протестов на Майдан пришло 20 человек, а на Банковую - 10

Акции протеста, в том числе и против согласования Украиной "формулы Штайнмайера", не проходят на Майдане Незалежности вечером 3 октября.\r\nОб этом свидетельствуют транслируемые порталом KievCam.info видео с веб-камер на Майдане, передают Українські Новини.\r\nПо состоянию на 20:00 на Майдане протестов нет.\r\nПрепятствий движению автомобилей нет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНикаких палаток или каких либо других временных сооружений на Майдане не установлено.\r\nКак пишет "Страна", под Офисом президента малочисленная акция, здесь до 10 активистов требуют не выдавать на обмен тех, кто подозревается в теракте, произошедшем в Харькове в 2015 году возле Дворца Спорта, в результате чего погиб 15-летний Даниил. А на Майдане митинг сегодня не намечается и судя по всему из-за погоды, так как периодически идет дождь. Но возле самой палатки собралось до 20 человек.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в четверг утром активисты установили агитационную палатку на Майдане Незалежности в знак протеста против согласования властью "формулы Штайнмайера".\r\nБолее численный протест против "формулы Штайнмайера" в Киеве проходил 2 октября.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n