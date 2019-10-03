Я не гомофоб, но гейских парадов не надо, - украинский футболист выступил против ЛГБТ-парадов

Украинский футболист Александр Нойок, игравший в Беларуси за брестское "Динамо", в интервью на Youtube-шоу высказал свое мнение относительно проведения в Киеве парада в поддержку ЛГБТ-сообщества.

"Я не гомофоб, но считаю, что у нас страна православная, и здесь не надо парадов всяких гейских. То, что в Киеве, я считаю, этого не должно было быть. Мне было больно. Как это? Страна победила фашизм, все бились. У нас же должна закалка быть советская. Наши родители жили хорошо и счастливо. Все вспоминают это время с такой долей ностальгии – все было так хорошо, классно. Вот, наши родители жили в то время и дали нам хорошую базу. То есть мы нормальные парни: жена, семья, счастье, потом внуки. Вообще класс", – заявил 27-летний футболист в интервью YouTube-каналу.

Нойок является воспитанником "Шахтера", но за первую команду не играл. В Украине он успел засветиться в Говерле, Металлисте и донецком Металлурге, после чего перебрался в Беларусь. Сначала он защищал цвета минского "Динамо", а с 2018 года является одноклубником Артема Милевского в "Динамо-Брест".

Как сообщали Українські Новини, против заммэра Сум открыли уголовное дело за пост в Facebook об ЛГБТ. Также в Киеве были протесты против Европейской лесбийской конференции. Напомним, при поддержке мэрии в Праге прошел масштабный гей-парад