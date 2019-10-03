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  • Я не гомофоб, але гейских парадів не треба, - українських футболіст виступив проти ЛГБТ-парадів
03 жовтня 2019, четвер, 20:10 6
Життя 2019-10-03T20:15:48+03:00
Українські Новини
Я не гомофоб, але гейских парадів не треба, - українських футболіст виступив проти ЛГБТ-парадів

Я не гомофоб, але гейских парадів не треба, - українських футболіст виступив проти ЛГБТ-парадів

Український футболіст Олександр Нойок, який грав у Білорусі за брестське "Динамо", в інтерв'ю на Youtube-шоу висловив свою думку щодо проведення в Києві параду на підтримку ЛГБТ-спільноти.

"Я не гомофоб, але вважаю, що у нас країна православна, і тут не треба парадів всяких гейских. Те, що в Києві, я вважаю, цього не повинно було бути. Мені було боляче. Як це? Країна перемогла фашизм, всі билися. У нас же загартування повинна бути радянська. Наші батьки жили добре і щасливо. Всі згадують цей час з такою часткою ностальгії – все було так добре, класно. Ось, наші батьки жили в той час і дали нам хорошу базу. Тобто ми нормальні хлопці: дружина, сім'я, щастя, потім онуки. Взагалі клас", – заявив 27-річний футболіст в інтерв'ю YouTube-каналу.

Нойок є вихованцем "Шахтаря", але за першу команду не грав. В Україні він встиг засвітитися в Говерлі, "Металісті" та донецькому Металурзі, після чого перебрався в Білорусь. Спочатку він захищав кольори мінського "Динамо", а з 2018 року є одноклубником Артема Мілевського в "Динамо-Брест".

Як повідомляли Українські Новини, проти заступника мера Сум відкрили кримінальну справу за пост в Facebook про ЛГБТ. Також у Києві були протести проти Європейської лесбійської конференції. Нагадаємо, за підтримки мерії в Празі пройшов масштабний гей-парад

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