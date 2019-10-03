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03 октября 2019, четверг, 19:32 403
Верховная Рада и партии 2019-10-03T19:33:45+03:00
Українські Новини
Ветированный Зеленским закон о химической кастрации педофилов отменила Рада

Ветированный Зеленским закон о химической кастрации педофилов отменила Рада

Педофилия. Фото: cеnsor.nеt
Педофилия. Фото: cеnsor.nеt

Верховная Рада отменила закон о принудительной химической кастрации педофилов, который был принят 11 июля, по предложению Президента Владимира Зеленского.

За соответствующее решение проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

4 сентября Президент Владимир Зеленский ветировал закон о принудительной химической кастрации педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет и о создании их открытого публичного реестра.

Согласно закону, наказание в виде принудительной химической кастрации заключалось в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, цель которых заключается в уменьшении либидо и сексуальной активности.

Предполагалось, что принудительная химическая кастрация не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к лицам в возрасте более 65 лет.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский ветировал закон о принудительной кастрации педофилов.

Ранее, в июне, петиция за химическую кастрацию педофилов набрала необходимое количество голосов.

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