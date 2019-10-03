Ветированный Зеленским закон о химической кастрации педофилов отменила Рада

Верховная Рада отменила закон о принудительной химической кастрации педофилов, который был принят 11 июля, по предложению Президента Владимира Зеленского.\r\nЗа соответствующее решение проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\n4 сентября Президент Владимир Зеленский ветировал закон о принудительной химической кастрации педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет и о создании их открытого публичного реестра.\r\nСогласно закону, наказание в виде принудительной химической кастрации заключалось в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, цель которых заключается в уменьшении либидо и сексуальной активности.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПредполагалось, что принудительная химическая кастрация не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к лицам в возрасте более 65 лет.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский ветировал закон о принудительной кастрации педофилов.\r\nРанее, в июне, петиция за химическую кастрацию педофилов набрала необходимое количество голосов.