Депутата Богуцьку звинуватили в расизмі і пригадали їй "путч Петра Порошенко"

Депутата від "Слуги народу" Єлизавету Богуцьку звинуватили в расизмі на адресу свого колллеги-однопартійця. На своїй сторінці вона у Facebook назвала Жана Беленюка "чорношкірим красенем", чим викликала обурення і спровокувала суперечки в соцмережі, передають Українські Новини.

"Вперше в українському парламенті біля трибуни чорношкірий доповідач. Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпіон! Красень!" — написала вона в Facebook.

Депутат не очікувала, що її похвала і прояв захоплення колезі викличе обурення і критику на її адресу. У коментарях під постом люди почали звинувачувати Богуцьку в расизмі і пригадали їй "путч Петра Порошенка".

Скріншот: facebook.com/geo.yа.1

Крім того, її однопартієць Гео Лерос також обурився постом колеги, зробивши скріншот і розмістивши його у себе на сторінці.

"Я вважаю, що деяким людям в деяких питаннях краще мовчати. Shame [ганьба]", — написав він.

Скріншот: facebook.com/geo.yа.1

Через годину Богуцька опублікувала пост з вибаченнями, написавши, що не очікувала звинувачень в дискримінації.

"Навіть не очікувала, що така кількість людей побачить у ньому дискримінацію. Маячня чистої води. По-перше, з Жаном я дружу. По-друге, ставлюся до нього як до своєї дочки, яка теж народжена від змішаного шлюбу. Батько моєї доньки — марокканець. І це був студентський шлюб. Тому що таке расова дискримінація — я знаю не з чуток. І пережила на собі, оберігаючи дочка від нападів і образ", — написала вона.

Як повідомляли Українські Новини, Єлизавета Богуцька на передвиборному з'їзді партії "Слуга народу", близькою до Президента України Володимиру Зеленському, була представлена під №100 у списку кандидатів у депутати від цієї політоб'єднання.

Крім того, під час першого засідання нової Верховної Ради Ліза Богуцька пояснила, чому вирішили залишити Арсена Авакова на посаді глави МВС. Депутат написала комусь повідомлення в месенджері, що екс-президент Петро Порошенко готує переворот.

Також, екс-Президент Петро Порошенко прокоментував чутки про "путч".