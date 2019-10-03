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03 октября 2019, четверг, 17:46 1149
Америка 2019-10-03T17:47:51+03:00
Українські Новини
Смертельный пар: количество жертв вейпинга в США стремительно растет

Смертельный пар: количество жертв вейпинга в США стремительно растет

Вейп. Фото: freepik
Вейп. Фото: freepik

В Вашингтоне, штат Алабама, власти собираются ввести чрезвычайное положение из-за сообщения о первой смерти из-за болезни легких, связанной с вейпингом и запретить ароматизированные вейпинговые продукты.

Об этом сообщает CNN.

Департамент общественного здоровья в Алабаме заявил, что жертвой стал взрослый мужчина.

О других жертвах с заболеваниями легких на фоне использования электронного устройства сообщили также в Калифорнии, Канзасе, Орегоне, Иллинойсе, Индиане, Миннесоте, Миссури, Флориде, Джорджии, Миссиссипи и Небраске. Общее количество смертей на данный момент составляет 17 человек.

"Пока ведется расследование этой эпидемии, самым безопасным вариантом было бы воздержаться от использования любых электронных сигарет или вейпов", - сказал директор по охране здоровья доктор Скотт Харрис.

Сообщается, что по данным американских центров контроля и профилактики заболеваний известно о 805 подтвержденных случаях поражения легких, связанных с употреблением электронных сигарет в 46 штатах и на Виргинских островах США.

Как сообщали Українські Новини, в США собирались запретить ароматические жидкости для электронных сигарет, а Трам хотел выдать закон о изъятии вейпов из продажи. Также стало известно о симптомах заболевания легких, после проявления которых вейперам следует обращаться к врачу. 

Больше новостей о: США Электронные сигареты Вейпинг Вейп Запрет на вейпы

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