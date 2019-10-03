Смертельный пар: количество жертв вейпинга в США стремительно растет

В Вашингтоне, штат Алабама, власти собираются ввести чрезвычайное положение из-за сообщения о первой смерти из-за болезни легких, связанной с вейпингом и запретить ароматизированные вейпинговые продукты.\r\nОб этом сообщает CNN.\r\nДепартамент общественного здоровья в Алабаме заявил, что жертвой стал взрослый мужчина.\r\nО других жертвах с заболеваниями легких на фоне использования электронного устройства сообщили также в Калифорнии, Канзасе, Орегоне, Иллинойсе, Индиане, Миннесоте, Миссури, Флориде, Джорджии, Миссиссипи и Небраске. Общее количество смертей на данный момент составляет 17 человек.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Пока ведется расследование этой эпидемии, самым безопасным вариантом было бы воздержаться от использования любых электронных сигарет или вейпов", - сказал директор по охране здоровья доктор Скотт Харрис.\r\nСообщается, что по данным американских центров контроля и профилактики заболеваний известно о 805 подтвержденных случаях поражения легких, связанных с употреблением электронных сигарет в 46 штатах и на Виргинских островах США.\r\nКак сообщали Українські Новини, в США собирались запретить ароматические жидкости для электронных сигарет, а Трам хотел выдать закон о изъятии вейпов из продажи. Также стало известно о симптомах заболевания легких, после проявления которых вейперам следует обращаться к врачу.