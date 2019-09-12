подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
ONLINE
12.09.19 11:00 Интернет-конференция: "Украинский рынок PR на современном этапе: между стратегией и тактикой"

12 сентября 2019, четверг, 09:56 423
Америка 2019-09-12T11:30:02+03:00
Українські Новини
Трамп хочет изъять из продажи вейпы из-за смертельных случаев

Трамп хочет изъять из продажи вейпы из-за смертельных случаев

Дональд Трамп. Фото: depo.ua
Дональд Трамп. Фото: depo.ua

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует изъять из продажи вейпы из-за смертельных случаев от курения ароматических электронных сигарет. Об этом сообщает "112" со ссылкой на Reuters.

"Вейпинг стал очень большим бизнесом, насколько я понимаю, гигантским бизнесом, за очень короткий промежуток времени. Но мы не можем позволить людям болеть, и мы не можем подставлять молодежь. И мы это слышим. И поэтому первая леди за это взялась. У нее (нас) есть сын, прекрасный юноша. И она очень за это переживает. Она это видит, мы оба об этом читаем. Многие люди об этом читают. И люди умирают из-за вейпов", - сказал Трамп для "Голоса Америки".

Администрация по контролю за продуктами питания и медикаментами направила предупреждение крупнейшему производителю электронных сигарет компании JUUL с обвинениями в нарушении закона: распространении необоснованных заявлений о безопасности ее продукции.

Отмечается, что за последнее время в США от курения вейпа умерло уже 6 человек, еще 450 – заболели. Пока неизвестно, что именно в этих сигаретах провоцирует негативные последствия. Однако известно, что многие из больных использовали в своих электронных сигаретах жидкость с каннабиноидными продуктами.


Напомним, ранее Трамп хотел отменить получение американского гражданства по праву рождения.

Больше новостей о: США Дональд Трамп Вейп Запрет на вейпы

Архив
Новости
Зеленский уволил скандального главу СВР Бухарева и дал ему новую должность 11:34
Штрафы для евроблях отсрочили: Рада приняла законопроект 11:26
Боевик "ЛНР" хотел сделать визу в Прибалтику и начать жизнь "с чистого листа", но его задержала полиция 11:01
Из повестки дня Рады исчез законопроект №1045 об императивном мандате после скандала 11:00
Рябошапка уволил еще одного первого замгенпрокурора Севрука 11:00
больше новостей
Российский рубль обвалился в обменниках 14:35
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
Смертельное ДТП. Фото: Полиция Черновицкой области
Под Черновцами в результате ДТП с квадроциклом погиб ребенок 12:00
Андрей Богдан на свадьбе у Довбенко. Фото: Андрей Богдан
На Богдана надел наручники французский жандарм в Сен-Тропе 11:34
Елена Лукаш: Вятровича стало невозможно уволить из-за реформы Зеленского 12:16 Мнение
больше новостей
Ковалив и Бойко могут войти в состав набсовета "Нефтегаза" 13:59 Документ
Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун 12:55
18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?" 11:36
Увольнения в Минобразования: Кабмин снял с должности трех замов министра 16:00
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok