Трамп хочет изъять из продажи вейпы из-за смертельных случаев

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует изъять из продажи вейпы из-за смертельных случаев от курения ароматических электронных сигарет. Об этом сообщает "112" со ссылкой на Reuters.

"Вейпинг стал очень большим бизнесом, насколько я понимаю, гигантским бизнесом, за очень короткий промежуток времени. Но мы не можем позволить людям болеть, и мы не можем подставлять молодежь. И мы это слышим. И поэтому первая леди за это взялась. У нее (нас) есть сын, прекрасный юноша. И она очень за это переживает. Она это видит, мы оба об этом читаем. Многие люди об этом читают. И люди умирают из-за вейпов", - сказал Трамп для "Голоса Америки".

Администрация по контролю за продуктами питания и медикаментами направила предупреждение крупнейшему производителю электронных сигарет компании JUUL с обвинениями в нарушении закона: распространении необоснованных заявлений о безопасности ее продукции.

Отмечается, что за последнее время в США от курения вейпа умерло уже 6 человек, еще 450 – заболели. Пока неизвестно, что именно в этих сигаретах провоцирует негативные последствия. Однако известно, что многие из больных использовали в своих электронных сигаретах жидкость с каннабиноидными продуктами.



Напомним, ранее Трамп хотел отменить получение американского гражданства по праву рождения.