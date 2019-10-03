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03 жовтня 2019, четвер, 17:46 10
Америка 2019-10-03T20:45:03+03:00
Українські Новини
Смертельний пар: кількість жертв вейпинга у США стрімко зростає

Смертельний пар: кількість жертв вейпинга у США стрімко зростає

Вейп. Фото: freepik
Вейп. Фото: freepik

У Вашингтоні, штат Алабама, влада збирається ввести надзвичайний стан через повідомлення про першу смерть через хворобу легенів, пов'язаної з вейпингом і заборонити ароматизовані вейпингові продукти.

Про це повідомляє CNN.

Департамент громадського здоров'я в Алабамі заявив, що жертвою став дорослий чоловік.

Про інших жертв із захворюваннями легень на фоні використання електронного пристрою повідомили в Каліфорнії, Канзасі, Орегоні, Іллінойсі, Індіані, Міннесота, Міссурі, Флориди, Джорджії, Міссісіпі і Небрасці. Загальна кількість смертей на даний момент становить 17 осіб.

"Поки ведеться розслідування цієї епідемії, найбезпечнішим варіантом було б утриматися від використання будь-яких електронних сигарет або вейпов", - сказав директор з охорони здоров'я доктор Скотт Харріс.

Повідомляється, що за даними американських центрів контролю і профілактики захворювань відомо про 805 підтверджених випадках ураження легень, пов'язаних з вживанням електронних сигарет в 46 штатах і на Віргінських островах США.

Як повідомляли "Українські Новини", в США збиралися заборонити ароматичні рідини для електронних сигарет, а Трам хотів видати закон про вилучення вейпов з продажу. Також стало відомо про симптоми захворювання легень, після прояву яких вейперам слід звертатися до лікаря.

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