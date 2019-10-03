Россиянин - участник "Самообороны Крыма" вышел из-под стражи под залог

Арестованный россиянин - участник "Самообороны Крыма" Степан Резуник вышел из-под стражи под залог в размере 240 тыс. гривен.\r\nОб этом в интервью интернет-изданию "Крым.реалии" сказал его адвокат Дмитрий Щербина, передают Українськi Новини.\r\n"Он никуда бежать не собирается. Никто прятаться не будет", - подчеркнул защитник.\r\nАдвокат отметил, что по решению суда Резуник будет находиться в Киеве и обязуется являться к следователям по первому требованию.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n26 сентября суд снизил сумму залога для подозреваемого с 321 120 гривен до 240 840 гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее защита Резуника отрицала включение его в списки на обмен пленными.\r\nРезуник имеет гражданство Украины и России (паспорт РФ получил после аннексии Крыма).\r\nОн был задержан украинскими правоохранителями в июне текущего года на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области, когда поехал в Украину за биометрическим паспортом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРезуник обвиняется в причастности к деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", которое помогало российским войскам оккупировать полуостров в феврале-марте 2014 года.\r\nЕго семья уверяет, что Резуник не был бойцом "Самообороны", а занимался волонтерством и гуманитарной помощью.\r\nПо данным российских СМИ, севастополец был в списках на обмен, переданных Россией, но в дальнейшем исключен украинской стороной.\r\n7 сентября Украина и Россия провели обмен пленными в формате 35 на 35.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n