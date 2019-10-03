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03 октября 2019, четверг, 17:31 753
Судебная власть 2019-10-03T17:37:43+03:00
Українські Новини
Россиянин - участник "Самообороны Крыма" вышел из-под стражи под залог

Россиянин - участник "Самообороны Крыма" вышел из-под стражи под залог

Арестованный россиянин - участник "Самообороны Крыма" Степан Резуник вышел из-под стражи под залог в размере 240 тыс. гривен.

Об этом в интервью интернет-изданию "Крым.реалии" сказал его адвокат Дмитрий Щербина, передают Українськi Новини.

"Он никуда бежать не собирается. Никто прятаться не будет", - подчеркнул защитник.

Адвокат отметил, что по решению суда Резуник будет находиться в Киеве и обязуется являться к следователям по первому требованию.

26 сентября суд снизил сумму залога для подозреваемого с 321 120 гривен до 240 840 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее защита Резуника отрицала включение его в списки на обмен пленными.

Резуник имеет гражданство Украины и России (паспорт РФ получил после аннексии Крыма).

Он был задержан украинскими правоохранителями в июне текущего года на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области, когда поехал в Украину за биометрическим паспортом.

Резуник обвиняется в причастности к деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", которое помогало российским войскам оккупировать полуостров в феврале-марте 2014 года.

Его семья уверяет, что Резуник не был бойцом "Самообороны", а занимался волонтерством и гуманитарной помощью.

По данным российских СМИ, севастополец был в списках на обмен, переданных Россией, но в дальнейшем исключен украинской стороной.

7 сентября Украина и Россия провели обмен пленными в формате 35 на 35.

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