В одной из венесуэльских тюрем полиция устроила петушиные бои на спинах обнаженных заключенных

В Венесуэле, в одной из тюрем полиция жестоко издевалась над заключенными, заставив их раздеться догола и лечь лицом к полу. Об этом сообщает Daily Mail.

В СМИ просочилось видео,где по меньшей мере 82 заключенных по приказу полицейских вынуждены были лечь голыми во дворе суда в Координационном центре полиции в Анако, штат Анзоатегуи.

Мужчин раздели, приказали лежать лицом к полу, били их дубинками и пустили по ним боевых петухов, которые травмировали заключенных клювами и когтями.

По информации местных СМИ, по меньшей мере 82 заключенных вынуждены были лежать голыми во дворе суда в Координационном центре полиции в Анако, штат Анзоатегуи в пятницу, 27 сентября.

Вскоре стало известно, что заключенных избивали более двух часов, а еду и воду не давали около суток. Кроме того, охранники поливали голых заключенных водой из шланга.

Родственники пострадавших заявили, что арестанты недавно объявили забастовку в знак протеста против нехватки пищи и воды в тюрьме. Также они требуют, чтобы их посетителям позволить проносить лекарства.

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