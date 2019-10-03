В одной из венесуэльских тюрем полиция устроила петушиные бои на спинах обнаженных заключенных

В Венесуэле, в одной из тюрем полиция жестоко издевалась над заключенными, заставив их раздеться догола и лечь лицом к полу. Об этом сообщает Daily Mail.\r\nВ СМИ просочилось видео,где по меньшей мере 82 заключенных по приказу полицейских вынуждены были лечь голыми во дворе суда в Координационном центре полиции в Анако, штат Анзоатегуи.\r\nМужчин раздели, приказали лежать лицом к полу, били их дубинками и пустили по ним боевых петухов, которые травмировали заключенных клювами и когтями.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо информации местных СМИ, по меньшей мере 82 заключенных вынуждены были лежать голыми во дворе суда в Координационном центре полиции в Анако, штат Анзоатегуи в пятницу, 27 сентября.\r\nВскоре стало известно, что заключенных избивали более двух часов, а еду и воду не давали около суток. Кроме того, охранники поливали голых заключенных водой из шланга.\r\nРодственники пострадавших заявили, что арестанты недавно объявили забастовку в знак протеста против нехватки пищи и воды в тюрьме. Также они требуют, чтобы их посетителям позволить проносить лекарства.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее правозащитники рассказали, как полицейские в харьковском метро систематически избивали, грабили и пытали пассажиров\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКроме того, под Киевом полицейские ранили в голову 5-летнего мальчика.