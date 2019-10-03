подписаться на рассылку
25 25.65
27.2 28.05
˟
03 октября 2019, четверг, 16:49 949
Происшествия 2019-10-03T17:08:54+03:00
Українські Новини
В одной из венесуэльских тюрем полиция устроила петушиные бои на спинах обнаженных заключенных

В одной из венесуэльских тюрем полиция устроила петушиные бои на спинах обнаженных заключенных

В Венесуэле, в одной из тюрем полиция жестоко издевалась над заключенными, заставив их раздеться догола и лечь лицом к полу. Об этом сообщает Daily Mail.

В СМИ просочилось видео,где по меньшей мере 82 заключенных по приказу полицейских вынуждены были лечь голыми во дворе суда в Координационном центре полиции в Анако, штат Анзоатегуи.

Мужчин раздели, приказали лежать лицом к полу, били их дубинками и пустили по ним боевых петухов, которые травмировали заключенных клювами и когтями.

 

По информации местных СМИ, по меньшей мере 82 заключенных вынуждены были лежать голыми во дворе суда в Координационном центре полиции в Анако, штат Анзоатегуи в пятницу, 27 сентября.

Вскоре стало известно, что заключенных избивали более двух часов, а еду и воду не давали около суток. Кроме того, охранники поливали голых заключенных водой из шланга.

Родственники пострадавших заявили, что арестанты недавно объявили забастовку в знак протеста против нехватки пищи и воды в тюрьме. Также они требуют, чтобы их посетителям позволить проносить лекарства.

Как сообщали Українські Новини, ранее правозащитники рассказали, как полицейские в харьковском метро систематически избивали, грабили и пытали пассажиров

Кроме того, под Киевом полицейские ранили в голову 5-летнего мальчика.

Больше новостей о: Полиция Полицейский издевательства над заключенным

Архив
Новости
Республиканское издание признало, что Джо и Хантер Байдены работали в рамках законодательства 17:24
Бизнес-партнер людей Януковича "давит" на иностранный бизнес в Украине, – СМИ 17:16
Мосийчук признался, что дело против Гужвы было сфабриковано, а СБУ подставила Линько 16:54
Экс-нардепу Березкину избрали 15 млн гривен залога: защита заявляет о полном игнорировании судом ее аргументов 16:50
ЕС официально не признает российские паспорта жителей оккупированного Донбасса 16:50
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели 05:48
Яценюк открестился от должности вице-премьера в новом правительстве Зеленского 15:33
Рябошапка сделал выговор Луценко 14:02 Документ
больше новостей
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским 20:10
Договор на переработку давальческого сырья с ООО "АгроГазТрейдинг" вернул ОПЗ на международные рынки 09:01
Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы 13:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok