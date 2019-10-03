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03 октября 2019, четверг, 16:34 71
Общество 2019-10-03T16:40:24+03:00
Українські Новини
Станет хитом инсайдов: экс-депутат Мосийчук пишет книгу об украинской политике

Станет хитом инсайдов: экс-депутат Мосийчук пишет книгу об украинской политике

Игорь Мосийчук
Игорь Мосийчук

Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук сообщил, что сейчас он работает над книгой, которая уже весной 2020-го может стать хитом инсайдов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я давал это интервью Светлане Крюковой в конце августа ... Все, что я в нем сказал чистая правда ... Единственное, что добавлю: уже сейчас видно как по отношению к медиа президент Зеленский танцует гопак на граблях которые ему оставил в наследство Порошенко",- написал Мосийчук.

Он также добавил, что ни о чем не жалеет и поблагодарил за совместную работу Олега Ляшко и других коллег по партии и по фракции в Раде.

"Спасибо за помощь которую мне оказывали по жизни ... Что ж ... жизнь продолжается ... сейчас я работаю над книгой как я надеюсь весной следующего года станет хитом инсайдов", - написал экс-нардеп.


Как сообщали Українські Новини, Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов". 

Ранее Игорь Мосийчук назвал имя россиянина, причастного к покушению на него

26 октября 2017 года из-за взрыва возле телеканала Espreso.TV в Киеве погибли бывший сотрудник МВД Михаил Мормиль, охранник Мосийчука и полицейский Руслан Кушнирук; политолог Виталий Бала, Игорь Мосийчук и еще одна женщина были госпитализированы.


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