підписатися на розсилку
25 25.65
27.2 28.05
˟
03 жовтня 2019, четвер, 16:39 9
Суспільство 2019-10-03T17:15:02+03:00
Українські Новини
Стане хітом інсайдів: екс-депутат Мосійчук пише книгу про українську політику

Стане хітом інсайдів: екс-депутат Мосійчук пише книгу про українську політику

Ігор Мосійчук
Ігор Мосійчук

Колишній депутат Ради Ігор Мосійчук повідомив, що зараз він працює над книгою, яка вже навесні 2020-го може стати хітом інсайдів. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я давав це інтерв'ю Світлані Крюкової в кінці серпня ... Все, що я в ньому сказав чиста правда ... Єдине, що додам: вже зараз видно, як по відношенню до медіа президент Зеленський танцює гопак на граблях які йому залишив у спадок Порошенко",- написав Мосійчук.

Він також додав, що ні про що не шкодує і подякував за спільну роботу Олега Ляшка та інших колег по партії і фракції в Раді.

"Дякую за допомогу яку мені надавали по життю ... Що ж ... життя триває ... зараз я працюю над книгою як я сподіваюся навесні наступного року стане хітом інсайдів", - написав екс-нардеп.


Як повідомляли Українські Новини, Мосійчук побився з Ляшком і вдарив його палицею по лобі перед відходом з "радикалів".

Раніше Ігор Мосійчук назвав ім'я росіянина, причетного до замаху на нього.

26 жовтня 2017 року через вибух біля телеканалу Espreso.TV у Києві загинули колишній співробітник МВС Михайло Мормиль, охоронець Мосійчука і поліцейський Руслан Кушнірук; політолог Віталій Бала, Ігор Мосійчук і ще одна жінка були госпіталізовані.

Більше новин про: Книга Ігор Мосійчук Написання книги

Архів
Новини
Росіянин - учасник "Самооборони Криму" вийшов з-під варти під заставу 17:31
Республіканське видання визнало, що Джо і Хантер Байдени працювали в рамках законодавства 17:24
Бізнес-партнер людей Януковича "тисне" на іноземний бізнес в Україні, – ЗМІ 17:16
Данилюк назвав причиною свого звільнення ситуацію навколо Приватбанку 16:53
Аграрії мітингували під Верховною Радою проти продажу землі іноземцям 16:49
більше новин
МХП Косюка прогнозують успіх у Китаї, - Bloomberg 18:03
До харківського аеропорту Ярославського прилетів мільйонний пасажир 12:34
Республіканське видання визнало, що Джо і Хантер Байдени працювали в рамках законодавства 17:24
Вже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові 15:18
Змушує інших робити те, чого сам не робив: фінансисти звернули увагу на декларацію Гетманцева, - ЗМІ 11:10
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра" 22:25
Генпрокуратура готує підозру Порошенку 15:56
Протест через формули Штайнмайера під ОПУ. Фото:
Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра" 23:08
У поліції опублікували відео спецоперації під Києвом, під час якої застрелили грузина 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok