Стане хітом інсайдів: екс-депутат Мосійчук пише книгу про українську політику

Колишній депутат Ради Ігор Мосійчук повідомив, що зараз він працює над книгою, яка вже навесні 2020-го може стати хітом інсайдів. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я давав це інтерв'ю Світлані Крюкової в кінці серпня ... Все, що я в ньому сказав чиста правда ... Єдине, що додам: вже зараз видно, як по відношенню до медіа президент Зеленський танцює гопак на граблях які йому залишив у спадок Порошенко",- написав Мосійчук.

Він також додав, що ні про що не шкодує і подякував за спільну роботу Олега Ляшка та інших колег по партії і фракції в Раді.

"Дякую за допомогу яку мені надавали по життю ... Що ж ... життя триває ... зараз я працюю над книгою як я сподіваюся навесні наступного року стане хітом інсайдів", - написав екс-нардеп.



Як повідомляли Українські Новини, Мосійчук побився з Ляшком і вдарив його палицею по лобі перед відходом з "радикалів".



Раніше Ігор Мосійчук назвав ім'я росіянина, причетного до замаху на нього.



26 жовтня 2017 року через вибух біля телеканалу Espreso.TV у Києві загинули колишній співробітник МВС Михайло Мормиль, охоронець Мосійчука і поліцейський Руслан Кушнірук; політолог Віталій Бала, Ігор Мосійчук і ще одна жінка були госпіталізовані.