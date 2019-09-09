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09 сентября 2019, понедельник, 18:24 171
Силовые структуры 2019-09-09T18:33:38+03:00
Українські Новини
Мосийчук назвал имя россиянина, причастного к покушению на него

Мосийчук назвал имя россиянина, причастного к покушению на него

Служба безопасности Украины установила личность Руслана Кемаля - гражданина России, подозреваемого в причастности к покушению на бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука (Радикальная партия Олега Ляшко).

Имя подозреваемого обнародовал сам Мосийчук на своей странице в социальной сети Facebook.

"Да, это правда! Организатором покушения на меня осенью 2017, во время которого погиб мой охранник Руслан и случайный прохожий, а были ранены еще три человека является - Руслан Кемаль! Он является организатором убийства моей помощницы, Героя АТО Амины Окуевои и покушения на жизнь ее мужа Адама Осмаева", - написал экс-депутат.

По его словам, Кемаль 22 мая 2013 в Турции убил почетного консула Чеченской республики Ичкерия в Турции Медета Онлу.

Мосийчук также заявил, что следствию известно имя заказчика покушения на него.

Как сообщали Українськi Новини, 26 октября 2017 года в результате взрыва возле телеканала Espreso.TV в Киеве погибли бывший сотрудник МВД Михаил Мормиль и охранник Мосийчука, полицейский Руслан Кушнирук; политолог Виталий Бала и Мосийчук, а также еще одна женщина были госпитализированы.

Больше новостей о: Игорь Мосийчук Покушение на убийство Реслан Кемаль

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