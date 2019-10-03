Суд арестовал экс-полицейского за избиение 17-летнего парня битой

Октябрьский районный суд Полтавы арестовал бывшего полицейского по подозрению в избиении 17-летнего юноши в Полтаве сроком на 60 дней без права внесения залога.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований, передают Українськi Новини.

"Бывшему сержанту полиции, который 29 сентября 2019 года во время резонансной драки в Полтаве нанес потерпевшим телесные повреждения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней", - сказано в нем.

29 сентября произошла драка с участием четырех мужчин: двое прохожих, среди которых несовершеннолетний, вступились за женщину, к которой приставали экс-полицейский с сыном.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудники полиции избили женщин на одной из киевских станций метро. Также в Иванковском районе Киевской области полицейский незаконно пытался вывести свежеспиленный лес, а затем избил заметевшего его лесничего после отказа "договориться".

Напомним, ГБР передали в суд обвинение 3 сотрудников полиции за применение силы к гражданину и фальсификации протокола об административной ответственности.