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03 октября 2019, четверг, 16:15 1094
Судебная власть 2019-10-03T16:17:03+03:00
Українські Новини
Суд арестовал экс-полицейского за избиение 17-летнего парня битой

Суд арестовал экс-полицейского за избиение 17-летнего парня битой

Арест. Фото: pixabay
Арест. Фото: pixabay

Октябрьский районный суд Полтавы арестовал бывшего полицейского по подозрению в избиении 17-летнего юноши в Полтаве сроком на 60 дней без права внесения залога.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований, передают Українськi Новини.

"Бывшему сержанту полиции, который 29 сентября 2019 года во время резонансной драки в Полтаве нанес потерпевшим телесные повреждения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней", - сказано в нем.

29 сентября произошла драка с участием четырех мужчин: двое прохожих, среди которых несовершеннолетний, вступились за женщину, к которой приставали экс-полицейский с сыном.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудники полиции избили женщин на одной из киевских станций метро. Также в Иванковском районе Киевской области полицейский незаконно пытался вывести свежеспиленный лес, а затем избил заметевшего его лесничего после отказа "договориться". 

Напомним, ГБР передали в суд обвинение 3 сотрудников полиции за применение силы к гражданину и фальсификации протокола об административной ответственности.

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