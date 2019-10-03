У серпні платіжний баланс зведений з профіцитом у $130 млн

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в серпні склав 512 млн доларів або 3,4% від ВВП (у серпні минулого року - 359 млн доларів, або 2,8% від ВВП).

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

Імпорт товарів зростав більш високими темпами порівняно з їх експортом - на 8,2% і на 5,6% відповідно.

За січень - серпень 2019 дефіцит поточного рахунку склав 1,8 млрд доларів, або на 1.9% від ВВП (за вісім місяців 2018 - 2.0 млрд доларів, або 2,5% від ВВП).

Позитивне сальдо первинних доходів у серпні склав 407 млн доларів (у серпні 2018 - 337 млн доларів).

Профіцит зріс за рахунок скорочення виплат за доходами від інвестицій (на 10.1%).

Чисте запозичення від зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку і рахунку операцій з капіталом) в серпні склала 509 млн доларів (у серпні 2018 - 356 млн доларів).

Всього за вісім місяців 2019 чисте запозичення від зовнішнього світу становило 1.7 млрд доларів, за відповідний період минулого року - 2.0 млрд доларів.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій оцінений 294 млн доларів (у серпні 2018 - 185 млн доларів), 77% з яких були спрямовані в реальний сектор.

Профіцит зведеного платіжного балансу склав 130 млн доларів (у серпні 2018 - 27 млн доларів).

За станом на 1 вересня 2019 обсяг міжнародних резервів становив 22.0 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3.5 місяці.

Як повідомляли Українські Новини, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2018 році склав 4,7 млрд доларів, платіжний баланс зведений з профіцитом у 2,9 млрд доларів.

Національний банк з 2019 року змінює підхід до комунікаційного супроводу статистики платіжного балансу.Зокрема, припиняється публікація прес-релізів за попередніми даними.

Зате разом з оприлюдненням статистичних даних в останній день кожного місяця детальний аналіз платіжного балансу буде публікуватися одночасно в "Макроекономічному та монетарному огляді".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що забезпечення незалежності Національного банку (НБУ) і захист фінансової стабільності залишаються пріоритетом для уряду в той час, як робота з МФВ за новою програмою може розпочатися до 2020.

Переговори з МВФ про нову програму співпраці продовжаться в найближчі тижні, заявляє прем'єр-міністр Олексій Гончарук.