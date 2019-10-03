Рябошапка не захотел одобрить подозрение бывшему депутату Дубневичу

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отказался согласовать сообщение о подозрении бывшему депутату Верховной Рады Богдану Дубневичу (фракция "Блок Петра Порошенко").

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Генпрокуратуре.

"Рябошапка отказался согласовать подозрение", - сказал он.

Источник не сообщил причину такого решения генпрокурора.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ подготовило подозрения экс-депутатам Рады Дубневичу и Ищенко.



Также НАБУ закрыло дела о незаконном обогащении Дубневича и Белоцерковца.



Кроме того, бывший народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Богдан Дубневич не указал в своей электронной декларации за 2016 имущества и доходов на 2,1 миллиона гривен. Дубневич не задекларировал корпоративные права жены в частных фирмах ООО "Джеб" на 1, 3 миллиона гривен и в ООО "Глиняная Башня" на 110 000 гривен. Еще не были задекларированы доли жены в уставных капиталах компаний "Синема Энд Джаз" и "Галицкий Дом" общей стоимостью 40 000 гривен.



Тем временем НАБУ подозревает экс-депутата Ищенко в завладении 20 млн гривен предприятия "Укрзализныци".

