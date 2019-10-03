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03 октября 2019, четверг, 14:34 221
Жизнь 2019-10-03T14:41:53+03:00
Українські Новини
Престижную литературную премию ЕС впервые получила украинка

Престижную литературную премию ЕС впервые получила украинка

Книга, получившая премию. Фото: Facebook/knigolandbooks
Книга, получившая премию. Фото: Facebook/knigolandbooks

На вручении премии Европейского Союза по литературе, куда в этом году Украину за 11 лет пригласили впервые, украинская писательница Гаська Шиян оказалась среди победителей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Вручение наград прошло вечером 2 октября в Брюсселе в Центре изобразительного исскуства. Кроме украинки лауретами премии стали еще 13 авторов с Польши, Словакии, Греции, Австрии и других европейских стран.  В этом году участников от Украины и Грузии пригласили для участия в конкурсе впервые с основания премии в 2009 году. Премия вручается ежегодно в области современной прозы и имеет целью популяризировать творчество молодых авторов из европейских стран. Отбор произведений на национальном уровне проводят специально предназначенные на местах жюри.

Гаська Шиян получила премию за роман "За спиной", который рассказывает о 27-летней украинке Марте, которая не может смириться с тем, что ее возлюбленного забрали на войну. Поэтому девушка не воспринимает аргументы о патриотизме и национальной идее. "Моя книга прежде всего о поиске безопасности в современном мире, о поиске места, где царила бы идеальная гармония, и о новом поколении украинских эмансипированных женщин", - рассказала авторка.

Лауреаты премии получили денежное вознаграждение в размере 5000 евро. Однако, как заявил во время церемонии награждения еврокомиссар по вопросам культуры, образования, молодежи и спорта Тибор Наврачич, главная ценность премии заключается в том, что произведения победителей будут переведены на европейские языки и продвигаться на книжном рынке ЕС при поддержке рамочной программы Еврокомиссии "Креативная Европа".

Как сообщали Українські новини, в Украинском доме назвали лучшие книги 2018 года в 5 номинациях.

Ранее был обнародован список претендентов Букеровской премии.

Также, Цукерберг рассказал, какие книги его впечатлили прошлым летом.

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