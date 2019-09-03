Обнародован список претендентов Букеровской премии

В СМИ появился список писателей, претендующих на Букеровскую премию. Об этом сообщает BBC Украина. \r\nБукеровская премия считается одной из самых престижных премий в мире англоязычной литературы. Ежегодно ею отмечают лучшие романы, написанные на английском языке.\r\nВ список последней Букеровской премии вошли произведения 6 авторов - в частности, Маргарет Этвуд и Салмана Рушди.\r\nНа данный момент список претендентов на победу выглядит так:\r\n \r\n\r\nЭтвуд - The Testaments;\r\nСалман Рушди - Quichotte;\r\nЛюси Елман - Ducks, Newburyport;\r\nБернардин Эрнесто - Girl, Woman, Other; \r\nЧигози Обиома - An Orchestra of Minorities;\r\nЭлиф Шафак - 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World;\r\n\r\nСалман Рушди. Фото:Lavin Agency \r\nМаргарет Этвуд была внесена в короткий список благодаря роману The Testaments, который выйдет на следующей неделе. Это продолжение антиутопии "Рассказ служанки", которая стала основой одноименного сериала стримингового сервиса Hulu. Он считается одним из самых успешных многосерийных лент последних лет. События The Testaments разворачиваются через 15 лет после тех, что описаны в "Рассказ служанки".\r\nМаргарет Этвуд. Фото:thebookerprizes.com\r\nМаргарет Этвуд и Салмон Рушди ранее уже становились лауреатами Букеровской премии - в 2000 и 1981 годах.\r\nФинальная торжественная церемония запланирована на 14 октября. На ней объявят имя победителя. \r\nКак сообщали Українські Новини, в 2018 году Букеровскую премию по литературе получила писательница из Северной Ирландии (Великобритания) Анна Бернс со своим романом "Молочник" (Milkman).\r\nВ 2017 году почетное звание победителя Букеровской премии получил писатель из США Джордж Сондерс со своим романом "Линкольн в бардо" (Lincoln in the Bardo).\r\n