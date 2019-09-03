подписаться на рассылку
25 25.35
27.4 28
˟
03 сентября 2019, вторник, 16:11 103
Жизнь 2019-09-03T17:30:03+03:00
Українські Новини
Обнародован список претендентов Букеровской премии

Обнародован список претендентов Букеровской премии

Букеровская премия. Фото:.instagram.com/thebookerprizes
Букеровская премия. Фото:.instagram.com/thebookerprizes

В СМИ появился список писателей, претендующих на Букеровскую премию. Об этом сообщает BBC Украина.

Букеровская премия считается одной из самых престижных премий в мире англоязычной литературы. Ежегодно ею отмечают лучшие романы, написанные на английском языке.

В список последней Букеровской премии вошли произведения 6 авторов - в частности, Маргарет Этвуд и Салмана Рушди.

На данный момент список претендентов на победу выглядит так:

 

  1. Этвуд - The Testaments;
  2. Салман Рушди - Quichotte;
  3. Люси Елман - Ducks, Newburyport;
  4. Бернардин Эрнесто - Girl, Woman, Other;      
  5. Чигози Обиома - An Orchestra of Minorities;
  6. Элиф Шафак - 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World;

Салман Рушди. Фото:Lavin Agency Салман Рушди. Фото:Lavin Agency

Маргарет Этвуд была внесена в короткий список благодаря роману The Testaments, который выйдет на следующей неделе. Это продолжение антиутопии "Рассказ служанки", которая стала основой одноименного сериала стримингового сервиса Hulu. Он считается одним из самых успешных многосерийных лент последних лет. События The Testaments разворачиваются через 15 лет после тех, что описаны в "Рассказ служанки".

Маргарет Этвуд. Фото:thebookerprizes.comМаргарет Этвуд. Фото:thebookerprizes.com

Маргарет Этвуд и Салмон Рушди ранее уже становились лауреатами Букеровской премии - в 2000 и 1981 годах.

Финальная торжественная церемония запланирована на 14 октября. На ней объявят имя победителя. 

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Букеровскую премию по литературе получила писательница из Северной Ирландии (Великобритания) Анна Бернс со своим романом "Молочник" (Milkman).

В 2017 году почетное звание победителя Букеровской премии получил писатель из США Джордж Сондерс со своим романом "Линкольн в бардо" (Lincoln in the Bardo).

 

Больше новостей о: Литература Букеровская премия Английская литература

Архив
Новости
Организатор "референдума "ДНР" Лягин дает показания правоохранителям, - прокуратура 17:21
В Киеве под стенами СБУ открыли "аллею антигероев", - журналист 16:59
Суд вновь отказался арестовать имущество Ющенко 16:48
Кличко проверил, как ремонтируют внутриквартальные проезды на Троещине 16:27
Елена Криворучкина. Фото:
"Кнопочка зеленая" и занятия любовью: депутат от "Слуги народа" сообщила "любимому" о снятии своей неприкосновенности 16:25
больше новостей
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Анастасия-Кристель Домани. Фото: Facebook/ Анастасия Кристель Домани
Девушку-трансгендера удерживали против воли в одном из киевских отделений ПриватБанка 16:54
Юлия Тимошенко. Фото: Википедия
Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за горя в семье, - Наливайченко 14:17
КБ "Южное" показало зрелищное видео испытаний космической ракеты "Циклон-4" 13:24
Сын Владимира и Елены Зеленских пошел в первый класс. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official
Сын Зеленского Кирилл сегодня пошел в 1 класс 10:23
больше новостей
Зеленский заявил, что "мы всех победим...а если нет...то нет" 15:23
Депутат Власенко: заседание Комитета ВРУ, где рассматривается законопроект об отмене адвокатской монополии, незаконно 10:53
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
Остаток средств в госказне установил новый рекорд в 61,8 млрд 12:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok