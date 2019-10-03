Престижну літературну премію ЄС вперше отримала українка

На врученні премії Європейського Союзу по літературі, куди в цьому році Україну за 11 років запросили вперше, українська письменниця Гаська Шиян опинилася серед переможців. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Вручення нагород відбулося ввечері 2 жовтня в Брюсселі в Центрі образотворчого мистецтва. Крім українки лауретами премії стали ще 13 авторів з Польщі, Словаччини, Греції, Австрії та інших європейських країн. В цьому році учасників від України та Грузії запросили для участі в конкурсі вперше від заснування премії в 2009 році. Премія вручається щорічно в області сучасної прози і має на меті популяризувати творчість молодих авторів з європейських країн. Відбір творів на національному рівні проводить спеціально призначене на місцях журі.

Гаська Шиян отримала премію за роман "За спиною", який розповідає про 27-річну українку Марту, яка не може змиритися з тим, що її коханого забрали на війну. Тому дівчина не сприймає аргументи про патріотизм і національну ідею. "Моя книга насамперед про пошук безпеки в сучасному світі, про пошук місця, де панувала б ідеальна гармонія, і про нове покоління українських емансипованих жінок", - розповіла авторка.

Лауреати премії отримали грошову винагороду у розмірі 5000 євро. Однак, як заявив під час церемонії нагородження єврокомісар з питань культури, освіти, молоді та спорту Тібор Наврачич, головна цінність премії полягає в тому, що твори переможців будуть переведені на європейські мови і просуватися на книжковому ринку ЄС за підтримки рамкової програми Єврокомісії "Креативна Європа".

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