Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон мило поздравил 100-летнюю фанатку

Американка на день рождения получила неожиданный сюрприз. С праздником ее поздравил ее любимый голливудский актер. Об этом сообщает Meduza.

Мэри Гровер, которая 1 октября отпраздновала 100-летний юбилей, получила поздравления в Twitter от Дуэйна "Скалы" Джонсона, фанаткой которого именинница является больше 20 лет.

Happy 100th birthday to Grandmom Grover, I cannot begin to thank @TheRock enough for making this happen. pic.twitter.com/qZ9iOcsiJI — Jamie Klingler (@jamieklingler) October 2, 2019

Такой подарок организовала подруга внучки юбилярши Джейми Клингер, которая связалась с Джонсом через общих знакомых, и в конце сентября сообщила, что план может сработать. Популярный актер ответил на твит Клингер и согласился записать видеопоздравление. Мэри Гровер очень обрадовалась поздравлению и опубликовала его в Twitter. После этого "Скала" перепостил видео и снова поздравил именинницу.

Как сообщали Українські новини, Дуэйн Джонсон женился после 13 лет отношений, а ранее "Скала" занял второе место среди самых высокооплачиваемых актеров в 2017 году.

Также, французско-украинский триллер "Холодная кровь" с Жаном Рено покажут в Украине. Сцены фильма снимались в украинских Карпатах, а для самого актера этот фильм может стать последним в карьере.