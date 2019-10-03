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03 октября 2019, четверг, 13:35 205
Жизнь 2019-10-03T13:43:40+03:00
Українські Новини
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон мило поздравил 100-летнюю фанатку

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон мило поздравил 100-летнюю фанатку

Джонсон поздравляет именинницу. Скриншот: Twitter/jamieklingler
Джонсон поздравляет именинницу. Скриншот: Twitter/jamieklingler

Американка на день рождения получила неожиданный сюрприз. С праздником ее поздравил ее любимый голливудский актер. Об этом сообщает Meduza.

Мэри Гровер, которая 1 октября отпраздновала 100-летний юбилей,  получила поздравления в Twitter от Дуэйна "Скалы" Джонсона, фанаткой которого именинница  является больше 20 лет.

Такой подарок организовала подруга внучки юбилярши Джейми Клингер, которая связалась с Джонсом через общих знакомых, и в конце сентября сообщила, что план может сработать. Популярный актер ответил на твит Клингер и согласился записать видеопоздравление. Мэри Гровер очень обрадовалась поздравлению и опубликовала его в Twitter. После этого "Скала" перепостил видео и снова поздравил именинницу.

Как сообщали Українські новини, Дуэйн Джонсон женился после 13 лет отношений, а ранее "Скала" занял второе место среди самых высокооплачиваемых актеров в 2017 году.

Также, французско-украинский триллер "Холодная кровь" с Жаном Рено покажут в Украине. Сцены фильма снимались в украинских Карпатах, а для самого актера этот фильм может стать последним в карьере.

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