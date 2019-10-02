Французско-украинский триллер "Холодная кровь" с Жаном Рено покажут в Украине

Фильм "Холодная кровь", сцены которого снимались в украинских Карпатах, а главную роль сыграл Жан Рено, выйдет на экраны 17 октября. Об этом сообщает Госкино.

Картина является совместным производством Украины, Франции и Бельгии. Сьемки фильма, созданного при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, проходили в Украине (национальный парк "Синевир"), США и Канаде.

По сюжету триллера "Холодная кровь", старый серийный убийца решает провести последние годы жизни в одиночестве на красивом берегу горного озера. Но однажды рядом с его домом разбивается девушка на мотосанях и киллер впервые спасает кому-то жизнь.

В ролях фильма, режиссером которого является Фредерик Петижан, снялись Жан Рено, Сара Линд, Девид Гяси, Игорь Цишкевич, Джо Андерсон. Для Рено эта картина скорее всего станет заключительной в карьере.

"Сюжет фильма зацепил меня атмосферой отрешенности. Озеро, лес вокруг - и снова одиночество. Мне нравятся персонажи такого типа. Этот парень - наемный убийца Генри - такой же одинокий, каким был и Леон. Поэтому меня привлекло прежде всего одиночество этого персонажа перед своей судьбой", - заявил Жан Рено.

Также он поделилися своими впечатлениями от съемок в картине. "Я был невероятно поражен, побывав в Карпатах: они чрезвычайно красивы! Да, во время съемок было очень холодно, но каждое утро мы наблюдали магический лес. Природа Карпат - просто прекрасна! Все украинцы, с которыми мы общались во время съемок, очень тепло к нам относились, и я действительно чувствовал себя счастливым. Я надеюсь, что мы сможем найти здесь еще какие-то новые проекты, ведь страна и люди очень открыты", - сказал актер.