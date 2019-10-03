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03 жовтня 2019, четвер, 13:42 6
Життя 2019-10-03T13:42:37+03:00
Українські Новини
Голлівудський актор Дуейн "Скеля" Джонсон мило привітав 100-річну фанатку

Голлівудський актор Дуейн "Скеля" Джонсон мило привітав 100-річну фанатку

Джонсон вітає іменинницю. Скріншот: Twitter/jamieklingler
Джонсон вітає іменинницю. Скріншот: Twitter/jamieklingler

Американка на день народження отримала несподіваний сюрприз. Зі святом привітав її її улюблений голлівудський актор. Про це повідомляє Meduza.

Мері Гровер, яка 1 жовтня відсвяткувала 100-річний ювілей, отримала привітання в Twitter від Дуейна "Скелі" Джонсона, фанаткою якого іменинниця є більше 20 років.

Такий подарунок організувала подруга внучки ювілярки Джеймі Клінгер, яка зв'язалася з Джонсом через спільних знайомих, і в кінці вересня повідомила, що план може спрацювати. Популярний актор відповів на твіт Клінгер і погодився записати відеопривітання. Мері Гровер дуже зраділа привітанню і опублікувала його у Twitter. Після цього "Скеля" перепостив відео і знову привітав іменинницю.

Як повідомляли Українські новини, Дуейн Джонсон одружився після 13 років відносин, а раніше "Скеля" посів друге місце серед найбільш високооплачуваних акторів в 2017 році.

Також, французько-український трилер "Холодна кров" з Жаном Рено покажуть в Україні. Сцени фільму знімалися в українських Карпатах, а для самого актора цей фільм може стати останнім у кар'єрі.

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