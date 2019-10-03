Голлівудський актор Дуейн "Скеля" Джонсон мило привітав 100-річну фанатку

Американка на день народження отримала несподіваний сюрприз. Зі святом привітав її її улюблений голлівудський актор. Про це повідомляє Meduza.

Мері Гровер, яка 1 жовтня відсвяткувала 100-річний ювілей, отримала привітання в Twitter від Дуейна "Скелі" Джонсона, фанаткою якого іменинниця є більше 20 років.

Happy 100th birthday to Grandmom Grover, I cannot begin to thank @TheRock enough for making this happen. pic.twitter.com/qZ9iOcsiJI — Jamie Klingler (@jamieklingler) October 2, 2019

Такий подарунок організувала подруга внучки ювілярки Джеймі Клінгер, яка зв'язалася з Джонсом через спільних знайомих, і в кінці вересня повідомила, що план може спрацювати. Популярний актор відповів на твіт Клінгер і погодився записати відеопривітання. Мері Гровер дуже зраділа привітанню і опублікувала його у Twitter. Після цього "Скеля" перепостив відео і знову привітав іменинницю.

Як повідомляли Українські новини, Дуейн Джонсон одружився після 13 років відносин, а раніше "Скеля" посів друге місце серед найбільш високооплачуваних акторів в 2017 році.

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