Дуэйн "Скала" Джонсон женился

Пара решила заключить брак через 13 лет отношений, в течение которых у них родилось двое детей.

Голливудский актер Дуейн Джонсон, который не так давно в третий раз стал отцом, решил официально оформить отношения с матерью его двух дочерей Лорен Хашиан.

На своей странице в Instagram звезда "Форсажа" опубликовал первые фотографии с церемонии свадьбы, которая состоялась на Гавайях.



"Мы сделали это. 18 августа 2019 года. Гавайи. Pōmaika'i (в переводе с гавайского - "благословенны" - прим.ред)", - подписал снимки 47-летний актер.



Влюбленные решили заключить брак через 13 лет отношений. За время долгих отношений у них родилось двое детей. В декабре 2015 года у молодоженов родилась дочь Жасмин, а в апреле 2018 года - Тиана. До встречи с Лорен Дуейн был женат с продюсером Дэнни Гарсия, с которой у него есть 18-летняя дочь Симона.

Как сообщали Українські Новини, Дуэйн Джонсон занял второе место самых высокооплачиваемых актеров в 2017 году.