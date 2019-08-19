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19 августа 2019, понедельник, 18:51 22
Шоу-бизнес 2019-08-19T18:55:58+03:00
Українські Новини
Дуэйн "Скала" Джонсон женился

Дуэйн "Скала" Джонсон женился

Дуэйн Джонсон женился. Скриншот: Instagram/therock
Дуэйн Джонсон женился. Скриншот: Instagram/therock

Пара решила заключить брак через 13 лет отношений, в течение которых у них родилось двое детей.

Голливудский актер Дуейн Джонсон, который не так давно в третий раз стал отцом, решил официально оформить отношения с матерью его двух дочерей Лорен Хашиан.

На своей странице в Instagram звезда "Форсажа" опубликовал первые фотографии с церемонии свадьбы, которая состоялась на Гавайях.


"Мы сделали это. 18 августа 2019 года. Гавайи. Pōmaika'i (в переводе с гавайского - "благословенны" - прим.ред)", - подписал снимки 47-летний актер.  

 
 
 
 
 
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We do. August 18th, 2019. Hawaii. Pōmaikaʻi (blessed) @laurenhashianofficial❤️ @hhgarcia41📸

Допис, поширений therock (@therock)


Влюбленные решили заключить брак через 13 лет отношений. За время долгих отношений у них родилось двое детей. В декабре 2015 года у молодоженов родилась дочь Жасмин, а в апреле 2018 года - Тиана. До встречи с Лорен Дуейн был женат с продюсером Дэнни Гарсия, с которой у него есть 18-летняя дочь Симона.

Как сообщали Українські Новини, Дуэйн Джонсон занял второе место самых высокооплачиваемых актеров в 2017 году.

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