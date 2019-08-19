Дуэйн "Скала" Джонсон женился

Пара решила заключить брак через 13 лет отношений, в течение которых у них родилось двое детей.\r\nГолливудский актер Дуейн Джонсон, который не так давно в третий раз стал отцом, решил официально оформить отношения с матерью его двух дочерей Лорен Хашиан.\r\nНа своей странице в Instagram звезда "Форсажа" опубликовал первые фотографии с церемонии свадьбы, которая состоялась на Гавайях. "Мы сделали это. 18 августа 2019 года. Гавайи. Pōmaika'i (в переводе с гавайского - "благословенны" - прим.ред)", - подписал снимки 47-летний актер. \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПереглянути цей допис в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nWe do. August 18th, 2019. Hawaii. Pōmaikaʻi (blessed) @laurenhashianofficial❤️ @hhgarcia41📸\r\nДопис, поширений therock (@therock) 19 Сер 2019 р. о 3:27 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВлюбленные решили заключить брак через 13 лет отношений. За время долгих отношений у них родилось двое детей. В декабре 2015 года у молодоженов родилась дочь Жасмин, а в апреле 2018 года - Тиана. До встречи с Лорен Дуейн был женат с продюсером Дэнни Гарсия, с которой у него есть 18-летняя дочь Симона.\r\nКак сообщали Українські Новини, Дуэйн Джонсон занял второе место самых высокооплачиваемых актеров в 2017 году.