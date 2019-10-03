Украина может принять рекордный объем дизтоплива в октябре

"Консалтинговая группа "А-95" заявляет, что в октябре Украина может принять в морские торговые порты рекордный объем дизельного топлива - 150 тыс. тонн после того, как дизтопливо на украинских заправках в сентябре подешевело

Об этом написал директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"После напряженной первой половины сентября, когда из-за дефицита цена на дизтопливо выросла более чем на 11%, к концу месяца баланс рынка был сформирован. При этом даже с некоторым профицитом. Он пригодится в октябре, когда из-за остановки на ремонт Мозырского НПЗ ожидается снижение поставок из Беларуси", - написал он.

Также Куюн сообщил, что в октябре есть потенциал принять в морские порты рекордный объем дизтоплива - 150 тыс. тонн (на данный момент рекорд составляет 130 тыс. тонн, зафиксированный осенью 2015 года).

При этом он отмечает, что цена на дизтопливо снижаться не будет.

"Расчеты показывают, что оптовая маржа в сентябре была выше среднегодовой вдвое. Это говорит прежде всего о том, что рынок насыщен недостаточно. Кроме того, удельный вес более дорогих морских партий в объеме рынка возрастает и к ним подтягивается цена импорта с Севера, из России и Беларуси", - подчеркнул Куюн.

Кроме того, он добавил, что оптовые цены на дизтопливо выросли, но это закономерный итог любой программы перехода на альтернативные источники поставок.

Раньше Українські Новини писали о прогнозе стоимости горючего на октябрь. СМИ писали, что российское дизтопливо не будет поставляться в октябре по нефтепродуктопроводу.