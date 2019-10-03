Украина может принять рекордный объем дизтоплива в октябре

"Консалтинговая группа "А-95" заявляет, что в октябре Украина может принять в морские торговые порты рекордный объем дизельного топлива - 150 тыс. тонн после того, как дизтопливо на украинских заправках в сентябре подешевело.\r\nОб этом написал директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"После напряженной первой половины сентября, когда из-за дефицита цена на дизтопливо выросла более чем на 11%, к концу месяца баланс рынка был сформирован. При этом даже с некоторым профицитом. Он пригодится в октябре, когда из-за остановки на ремонт Мозырского НПЗ ожидается снижение поставок из Беларуси", - написал он.\r\nТакже Куюн сообщил, что в октябре есть потенциал принять в морские порты рекордный объем дизтоплива - 150 тыс. тонн (на данный момент рекорд составляет 130 тыс. тонн, зафиксированный осенью 2015 года).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри этом он отмечает, что цена на дизтопливо снижаться не будет.\r\n"Расчеты показывают, что оптовая маржа в сентябре была выше среднегодовой вдвое. Это говорит прежде всего о том, что рынок насыщен недостаточно. Кроме того, удельный вес более дорогих морских партий в объеме рынка возрастает и к ним подтягивается цена импорта с Севера, из России и Беларуси", - подчеркнул Куюн.\r\nКроме того, он добавил, что оптовые цены на дизтопливо выросли, но это закономерный итог любой программы перехода на альтернативные источники поставок.\r\nРаньше Українські Новини писали о прогнозе стоимости горючего на октябрь. СМИ писали, что российское дизтопливо не будет поставляться в октябре по нефтепродуктопроводу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n