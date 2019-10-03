На Банковой протестуют против рейдерства, палаток против "формулы Штайнмайера" нет

На Банковой протестуют против рейдерства

На Банковой протестуют против рейдерства

Несколько сотрудников аграрного предприятия установили 3 палатки возле Офиса Президента и протестуют против рейдерсокого захвата компании.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Возле палаток размещены плакаты с просьбами о помощи в борьбе с рейдерским захватом предприятия.

"Нас атакует рейдер. Помогите", - гласит один из плакатов.

Протестующие убеждены, что из-за рейдерского захвата их предприятия гибнет урожай.

Один из протестующих сообщил Українським Новинам, что акция с палатками продолжается уже третью неделю, но никто из Офиса на нее так и не отреагировал.

По соседству с акцией аграриев палатку установил житель Западной Украины.

По его словам, он совершает одиночный протест для привлечения внимания к его проблеме с землей.

Поддерживает его акцию своим присутствием супруга.

Протестующие заверили, что они не мешают участникам акции, которые время от времени пикетируют Офис, выступая против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".





Как сообщали Українськi Новини, 2 октября по Украине начались протесты против "формулы Штайнмайера".



В Киеве около 2 тысячи человек протестовали на Банкововй против "формулы Штайнмайера", более 1 тысячи человек протестовали на Майдане.