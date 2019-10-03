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03 октября 2019, четверг, 11:07 2611
Общество 2019-10-03T11:08:37+03:00
Українські Новини
На Банковой протестуют против рейдерства, палаток против "формулы Штайнмайера" нет

На Банковой протестуют против рейдерства, палаток против "формулы Штайнмайера" нет

На Банковой протестуют против рейдерства
На Банковой протестуют против рейдерства

Несколько сотрудников аграрного предприятия установили 3 палатки возле Офиса Президента и протестуют против рейдерсокого захвата компании.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Возле палаток размещены плакаты с просьбами о помощи в борьбе с рейдерским захватом предприятия.

"Нас атакует рейдер. Помогите", - гласит один из плакатов.

Протестующие убеждены, что из-за рейдерского захвата их предприятия гибнет урожай.

Один из протестующих сообщил Українським Новинам, что акция с палатками продолжается уже третью неделю, но никто из Офиса на нее так и не отреагировал.

По соседству с акцией аграриев палатку установил житель Западной Украины.

По его словам, он совершает одиночный протест для привлечения внимания к его проблеме с землей.

Поддерживает его акцию своим присутствием супруга.

Протестующие заверили, что они не мешают участникам акции, которые время от времени пикетируют Офис, выступая против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".


Как сообщали Українськi Новини, 2 октября по Украине начались протесты против "формулы Штайнмайера"

В Киеве около 2 тысячи человек протестовали на Банкововй против "формулы Штайнмайера", более 1 тысячи человек протестовали на Майдане. 

Больше новостей о: Аграрное рейдерство Офис Президента Украины формула Штайнмайера

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