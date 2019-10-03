На Банковой протестуют против рейдерства, палаток против "формулы Штайнмайера" нет

Несколько сотрудников аграрного предприятия установили 3 палатки возле Офиса Президента и протестуют против рейдерсокого захвата компании.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.\r\nВозле палаток размещены плакаты с просьбами о помощи в борьбе с рейдерским захватом предприятия.\r\n"Нас атакует рейдер. Помогите", - гласит один из плакатов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПротестующие убеждены, что из-за рейдерского захвата их предприятия гибнет урожай.\r\nОдин из протестующих сообщил Українським Новинам, что акция с палатками продолжается уже третью неделю, но никто из Офиса на нее так и не отреагировал.\r\nПо соседству с акцией аграриев палатку установил житель Западной Украины.\r\nПо его словам, он совершает одиночный протест для привлечения внимания к его проблеме с землей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПоддерживает его акцию своим присутствием супруга.\r\nПротестующие заверили, что они не мешают участникам акции, которые время от времени пикетируют Офис, выступая против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 2 октября по Украине начались протесты против "формулы Штайнмайера". В Киеве около 2 тысячи человек протестовали на Банкововй против "формулы Штайнмайера", более 1 тысячи человек протестовали на Майдане.