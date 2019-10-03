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03 октября 2019, четверг, 10:02 1032
Америка 2019-10-03T10:05:08+03:00
Українські Новини
В США анонсировали запрет топ-чиновникам вести бизнес в Украине

В США анонсировали запрет топ-чиновникам вести бизнес в Украине

В США республиканец-сенатор Джон Кеннеди анонсировал законопроект, запрещающий топ-чиновникам и ближайшим родственникам американских законодателей вести прибыльный бизнес в Украине. Об это сообщает издание The Hill.

По словам сенатора, подготовленный им законопроект лишит членов семей конгрессменов, сенаторов, министров, вице-президента и президента возможности "работать консультантами, сотрудниками, независимыми подрядчиками или членами совета директора в украинских компаниях, владеть более чем 5% акций любых предприятий, ведущих бизнес в Украине или с Украиной".

В заявлении Кеннеди говорится, что правительство Украины "исторически коррумпировано", и "старшие члены нашего правительства не должны быть частью этого поведения". "Мой законопроект устранит любые проявления неуместности или потенциального конфликта интересов для любого ближайшего члена семьи высокопоставленного чиновника Соединенных Штатов. Лучший способ противостоять искушению - это правильное воспитание, сильный набор ценностей и жесткие закон", - добавил Кеннеди. Он планирует подать законопроект, как только Конгресс вернется из двухнедельного перерыва 14 октября. 

Кроме того, Байден шантажировал Порошенко увольнением Шокина и угрожал не выдать деньги.

Экс-генпрокурор Шокин находится в Украине и не комментирует дело сына Байдена.

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