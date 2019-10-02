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02 октября 2019, среда, 20:10 620
Общество 2019-10-02T20:12:01+03:00
Українські Новини
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским

В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским

Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента

В американской сатирической телевизионной программе "The Daily Show" посмеялись над визитом актера Тома Круза в Украину. Об этом сообщает "Страна".

Ведущий шоу Тревор Ной начал программу с упоминания топовой темы всех мировых СМИ - скандала вокруг телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

"Украинский скандал президента Трампа... Как чесотка, подхваченная в джакузи, он все больше расползается. Он привлекает пристальное внимание к Украине, потому что мы хотим знать, кто туда ездит и о чем они там говорят", - сказал ведущий.

По его словам, именно поэтому приезд в Украину голливудского актера Тома Круза и встреча актера с Зеленским достойны обсуждения. Затем Ной предположил, что раз Круз оказался в Украине, значит, Трамп послал его туда в качестве лучшего американского шпиона - пусть и киношного. Ведущий пошутил, что глава Белого дома поручил звезде достать компромат на Джо Байдена.




Как сообщали Українські Новини, Тома Круза заметили в киевском метрополитене

Как оказалось, актера Тома Круза пригласил Зеленский, чтобы обсудить съемки иностранцами фильмов в Украине. 

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