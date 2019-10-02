Украина - не товар: около 100 активистов у здания Рады протестуют против открытия рынка земли

Около 100 активистов у здания Верховной Рады протестуют против открытия рынка земли.

Об этом сообщает корреспондент Укаїнських Новин с места событий.

Активисты расположились на площади Конституции.



На акции присутствуют представители "Правого сектора" и "Всеукраинского объединения "Свобода".



Митингующие держат в руках плакаты с надписями "Нет распродаже украинской земли", "Землю, как и мать, не продают", "Сохраним украинскую землю - защитим будущее наших детей", "Украина - не товар".



На акции присутствует полиция диалога, улицы у здания парламента не перекрыты, атмосфера спокойная.



Также на площади Конституции установлена сцена, где около 100 активистов "Авто Евро Силы" требовали продления отсрочки штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации. Представители "Авто Евро Силы" продолжают находиться у здания Рады.







Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что право бесплатного получения гражданином земучастка сохранится при проведении земельной реформы.



Кабинет Министров предлагает Верховной Раде запустить рынок сельхозземель с 1 октября 2020 года.



2 сентября Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря.