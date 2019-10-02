Право бесплатного получения гражданином земучастка сохранится при проведении земельной реформы, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что предусмотренная правительством земельная реформа не предусматривает изменений касательно права бесплатного получения в собственность гражданином Украины земельного участка.

Об этом он сообщил в ходе брифинга в среду, передают Українськi Новини.



"Эта процедура сейчас никак не изменена: какой она была, в таком виде и существует... В той земельной реформе, которая сейчас началась, эту ситуацию никак пока не меняем", - отметил Гончарук.



При этом он уточнил, что в профильном комитете Верховной Рады ведется обсуждения того, как может быть модифицирована процедура получения такого земучастка.



На данный момент Земельный кодекс предусматривает, что граждане Украины приобретают право собственности на земельные участки на основании бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности.



Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде запустить рынок сельхозземель с 1 октября 2020 года.



2 сентября Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря.



Тем временем запуск рынка земли приведет к увеличению стоимости аренды за 1 гектар в среднем по стране с 1700 грн в 2018 году до 4000 грн в 2024-м.