подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.85 27.45
˟
02 октября 2019, среда, 15:12 1704
Общество 2019-10-02T15:13:59+03:00
Українські Новини
Право бесплатного получения гражданином земучастка сохранится при проведении земельной реформы, - Гончарук

Право бесплатного получения гражданином земучастка сохранится при проведении земельной реформы, - Гончарук

Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что предусмотренная правительством земельная реформа не предусматривает изменений касательно права бесплатного получения в собственность гражданином Украины земельного участка.

Об этом он сообщил в ходе брифинга в среду, передают Українськi Новини.

"Эта процедура сейчас никак не изменена: какой она была, в таком виде и существует... В той земельной реформе, которая сейчас началась, эту ситуацию никак пока не меняем", - отметил Гончарук.

При этом он уточнил, что в профильном комитете Верховной Рады ведется обсуждения того, как может быть модифицирована процедура получения такого земучастка.

На данный момент Земельный кодекс предусматривает, что граждане Украины приобретают право собственности на земельные участки на основании бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде запустить рынок сельхозземель с 1 октября 2020 года.

2 сентября Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря.

Тем временем запуск рынка земли приведет к увеличению стоимости аренды за 1 гектар в среднем по стране с 1700 грн в 2018 году до 4000 грн в 2024-м.

Больше новостей о: Земельная реформа земучасток Алексей Гончарук

Архив
Новости
Светлана Крючкова: Четвертая власть – главная угроза для режима Зеленского 15:43 Мнение
Много важных для государства вещей мы измерять не умеем, - Гончарук 15:43
Зеленский и Лукашенко встретятся в пятницу в Житомире 15:34
Яценюк открестился от должности вице-премьера в новом правительстве Зеленского 15:33
Бойко назвал "формулу Штайнмайера" единственным путем к миру 15:30
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Пожар в доме Гонтаревой: получен доступ к данным о телефонных соединениях почти 200 абонентов 11:47
В Кабмине рассказали, кто получит субсидии 19:32
Чернобыльская АЭС. ЧАЭС. Фото: welt.de
Иностранные "сталкеры" штурмуют Чернобыльскую зону 11:46
Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели 05:48
На Киев надвигается сильная гроза 21:30
больше новостей
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы 13:00
Протест против подписания формулы Штайнмайера во Львове. Фото: Телеграмканал/Варта 1
В Харькове и Львове проходят акции протеста против "формулы Штайнмайера" 00:42
Строительство Шулявского моста остановлено 11:31
Протест из-за формулы Штайнмайера под ОПУ. Фото:
Лидер "Нацкорпуса" объявил бессрочную акцию против "формулы Штайнмайера" 23:08
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok