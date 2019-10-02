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02 жовтня 2019, середа, 16:12 28
Суспільство 2019-10-02T17:30:02+03:00
Українські Новини
Україна - не товар: близько 100 активістів біля будівлі Ради протестують проти відкриття ринку землі

Україна - не товар: близько 100 активістів біля будівлі Ради протестують проти відкриття ринку землі

Близько 100 активістів біля будівлі Верховної Ради протестують проти відкриття ринку землі.

Про це повідомляє кореспондент Укаїнських Новин з місця подій.

Активісти розташувалися на площі Конституції. На акції присутні представники "Правого сектору" та "Всеукраїнського об'єднання "Свобода". Мітингувальники тримають у руках плакати з написами "Ні розпродажу української землі", "Землю, як і матір, не продають", "Збережемо українську землю - захистимо майбутнє наших дітей", "Україна - не товар".

На акції присутня поліція діалогу, вулиці біля будівлі парламенту не перекриті, атмосфера спокійна. Також на площі Конституції встановлена сцена, де близько 100 активістів "Авто Євро Сили" вимагали продовження відстрочки штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації. Представники "Авто Євро Сили" продовжують перебувати біля будівлі Ради.



Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що право безкоштовного отримання громадянином земельної ділянки збережеться при проведенні земельної реформи.

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді запустити ринок сільгоспземель з 1 жовтня 2020 року.

2 вересня Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і введення ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня.

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