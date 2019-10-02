Под Луганском нашли российский реактивный гранатомет

Правоохранители обнаружили состоящий на вооружении российской армии реактивный противопехотный гранатомет РПГ-32 "Хашим" в Попаснянском районе Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"В ходе процессуального руководства досудебным расследованием уголовного производства по фактам нарушения со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, а также подчиненных им террористических организаций "ЛНР", "ДНР" законов и обычаев войны в который раз задокументирован факт участия и финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области", - сказано в нем.

Сообщается, что 25 сентября, после обстрела представителями незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной "Луганской народной республики" населенного пункта Золотое-3 Попаснянского района Луганской области прокуроры указанного управления совместно с работниками военной контрразведки Службы безопасности Украины во время проведения осмотра места происшествия изъяли остатки боеприпаса, а именно реактивного противопехотного гранатомета РПГ-32 "Хашим" 2012 года выпуска.

По предварительной информации, указанный боеприпас не находится на вооружении Вооруженных сил Украины, а с 2008 года относится к комплексу вооружения Вооруженных сил России. Отмечается, что полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных судебных инстанциях.

Как сообщали Українськi Новини, 1 октября ТКГ согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске. Кроме того, ТКГ договорилась о разведении войск на Донбассе в районе Золотого и Петровского. Тем временем Порошенко уже назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина".