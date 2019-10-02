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02 октября 2019, среда, 14:50 139
Общество 2019-10-02T15:01:58+03:00
Українські Новини
Более 20% украинцев не считают Россию агрессором

Более 20% украинцев не считают Россию агрессором

68% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают Россию страной-агрессором. В то же время большинство украинцев хотят, чтобы на Донбассе перестали стрелять, а конфликт заморозили.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам был задан вопрос, считают ли они Россию страной-агрессором по отношению к Украине.

68% считают Россию агрессором, 23% не считают РФ агрессором, а 10% респондентов не определились.

При этом на западе и в центре Украины не менее 70% опрошенных считают Россию агрессором, в то время как на юге - 50%, а на востоке - 40%.

Среди сторонников парламентских политических сил отличающееся от других мнение преобладает среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За життя", где 2/3 не считают Россию агрессором.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше.

Было опрошено 2 000 респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%. Опрос проводился с 21 по 25 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, в России заявили, что "экстремистов в Украине все равно придется останавливать".

Ранее  Владимир Зеленский публично назвал Россию страной-агрессором. 

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