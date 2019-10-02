Более 20% украинцев не считают Россию агрессором

68% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают Россию страной-агрессором. В то же время большинство украинцев хотят, чтобы на Донбассе перестали стрелять, а конфликт заморозили.\r\nОб этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.\r\nРеспондентам был задан вопрос, считают ли они Россию страной-агрессором по отношению к Украине.\r\n68% считают Россию агрессором, 23% не считают РФ агрессором, а 10% респондентов не определились.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри этом на западе и в центре Украины не менее 70% опрошенных считают Россию агрессором, в то время как на юге - 50%, а на востоке - 40%.\r\nСреди сторонников парламентских политических сил отличающееся от других мнение преобладает среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За життя", где 2\/3 не считают Россию агрессором.\r\nОпрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше.\r\nБыло опрошено 2 000 респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%. Опрос проводился с 21 по 25 сентября.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в России заявили, что "экстремистов в Украине все равно придется останавливать".\r\nРанее Владимир Зеленский публично назвал Россию страной-агрессором.