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22 сентября 2019, воскресенье, 14:21 70
Политика 2019-09-22T14:21:09+03:00
Українські Новини
В России заявили, что "экстремистов в Украине все равно придется останавливать"

В России заявили, что "экстремистов в Украине все равно придется останавливать"

Министр обороны России Сергей Шойгу исключил возможность прямого военного конфликта с Украиной. Об этом он сказал в интервью российскому изданию Московский комсомолец, опубликованном в воскресенье, 22 сентября.

Так, отвечая на вопрос журналиста, существует ли опасность полномасштабного военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, Шойгу ответил, что даже не думает о таком сценарии.

"Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов в Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", – сказал Шойгу.

Шойгу назвал украинцев "братским народом", с которым россияне будут жить "в мире и добрососедстве". "Время для этого, я уверен, придет", – отметил он.

Российский министр также рассказал, что его родственники по линии матери – из Украины и здесь похоронен его дед. А сам Шойгу был крещен одном из храмов в городе Кадиевка (бывший Стаханов – ред.), который сейчас контролируют сепаратисты "ЛНР".

Тем временем,  Британия просит пересмотреть членство России в ПАСЕ из-за нарушений прав человека. После возвращения в ПАСЕ Россия должна выплатить более 50 миллионов евро просроченных взносов. Также Украина переплатила более 80 тыс. евро ПАСЕ, пытаясь компенсировать отсутствие взносов РФ.

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