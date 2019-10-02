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02 жовтня 2019, середа, 13:46 30 Карта
Кабмін 2019-10-02T15:26:46+03:00
Українські Новини
Кабмін схвалив створення територіальних органів нової Митної служби

Кабмін схвалив створення територіальних органів нової Митної служби

Митниця Фото:
Митниця Фото: "5 канал"

Кабінет Міністрів з метою забезпечення належної роботи Державної митної служби (ДМС) прийняв постанову про створення її територіальних органів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Постановою передбачено створити митниці Митної служби та реорганізувати митниці Державної фіскальної служби (ДФС) шляхом їх приєднання до новостворених митниць ДМС.

Зазначається, що прийняття постанови дозволить продовжити заходи зі створення Митної служби і забезпечить виконання поставленого урядом завдання для її повноцінного запуску.

За основу структури територіальних органів Митної служби узято принцип об'єднання митниць ДФС з урахуванням територіальної концентрації митних постів.

В результаті створення нових митниць ДМС очікується, що всі наявні митні пости, в яких здійснюється митне оформлення, і пункти пропуску через державний кордон продовжать своє функціонування в місцях їх нинішнього розташування.

Під час визначення переліку нових митниць було враховано розташування наявних митниць і митних постів; логістику між митними постами і наявними митницями ДФС; наявність належного транспортного сполучення та дорожньої інфраструктури, а також кількість митних постів.

Також у повідомленні зазначається, що створення базових митниць дозволить оптимізувати їх штатну чисельність, звільнивши додаткові штатні одиниці для кадрового посилення функціональних підрозділів, які безпосередньо здійснюють митний контроль і митне оформлення.

За даними голови Митної служби Максима Нефьодова, кількість митниць у результаті буде скорочено з 26 до 16.

Карта: facebook.com/max.nefyodovКарта: facebook.com/max.nefyodov

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Міністрів призначив головою Державної Митної служби Максима Нефьодова.

Тим часом стало відомо, скільки заробляє глава Митниці Нефьодов.

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