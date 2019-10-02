В Украине хотят ликвидировать тысячу госпредприятий

Кабинет Министров рассчитывает на ликвидацию 1 тыс. неэффективных госпредприятий до 2025 года.\r\nОб этом говорится в программе деятельности правительства на 5 лет, передают Українськi Новини.\r\nСогласно программе, Кабмин намерен содействовать развитию частного сектора, который более производительный и эффективный, чем государственный.\r\nДля этого правительство намерено провести приватизацию, которая позволит передать сотни субъектов хозяйствования государственного сектора эффективным собственникам, которые создадут новые рабочие места и ликвидируют коррупцию.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЭто позволит министерствам сосредоточиться на формировании политики, а не на управлении собственностью.\r\nБолее тысячи неэффективных предприятий будут ликвидированы - государство больше не будет тратить средства налогоплательщиков на поддержку неэффективных убыточных предприятий.\r\nТакже правительство намерено реформировать систему управления государственными предприятиями по современным международным стандартам.\r\nНа стратегических предприятиях будут созданы наблюдательные советы, которые обеспечат эффективное и прозрачное корпоративное управление.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКаждое предприятие будет иметь понятную цель пребывания в государственной собственности, предусмотренную в политике собственности.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Верховная Рада намерена ввести контрактную форму государственной службы и ликвидировать надбавки за ранг госслужащего.\r\nТем временем Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень".