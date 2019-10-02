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02 октября 2019, среда, 10:44 961
Кабмин 2019-10-02T10:49:18+03:00
Українські Новини
В Украине хотят ликвидировать тысячу госпредприятий

В Украине хотят ликвидировать тысячу госпредприятий

Кабинет Министров рассчитывает на ликвидацию 1 тыс. неэффективных госпредприятий до 2025 года.

Об этом говорится в программе деятельности правительства на 5 лет, передают Українськi Новини.

Согласно программе, Кабмин намерен содействовать развитию частного сектора, который более производительный и эффективный, чем государственный.

Для этого правительство намерено провести приватизацию, которая позволит передать сотни субъектов хозяйствования государственного сектора эффективным собственникам, которые создадут новые рабочие места и ликвидируют коррупцию.

Это позволит министерствам сосредоточиться на формировании политики, а не на управлении собственностью.

Более тысячи неэффективных предприятий будут ликвидированы - государство больше не будет тратить средства налогоплательщиков на поддержку неэффективных убыточных предприятий.

Также правительство намерено реформировать систему управления государственными предприятиями по современным международным стандартам.

На стратегических предприятиях будут созданы наблюдательные советы, которые обеспечат эффективное и прозрачное корпоративное управление.

Каждое предприятие будет иметь понятную цель пребывания в государственной собственности, предусмотренную в политике собственности.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада намерена ввести контрактную форму государственной службы и ликвидировать надбавки за ранг госслужащего.

Тем временем Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень".

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