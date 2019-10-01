Порошенко назвав "формулу Штайнмайєра" "формулою Путіна"

Колишній президент України Петро Порошенко назвав "формулу Штайнмаєра", яку сьогодні узгодили на зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську, назвав "формулою Путіна".

Про це йдеться у відозверненні Порошенка та його партії "Європейська солідарність" в соціальній мережі Facebook.

"Ніякої "формули Штайнмаєра", як складової Мінських угод, не існує! Підписання формули російського походження - формули Путіна, де-факто, означає послаблення або навіть і зняття санкцій проти Росії. А також: легітимізацію окупованого РФ Донбасу, легітимізацію незаконного референдуму в Криму і незаконної анексії Криму. Ми не допустимо такого сценарію розвитку подій. Ми солідаризуємося з тими акціями і закликами, які сьогодні лунають серед ветеранів. Ми не дамо зруйнувати Українську державу", - йдеться у зверненні.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський підтвердив офіційне погодження Україною "формули Штайнмайєра" в Мінську.

Крім того, ТКГ домовилася про розведення військ на Донбасі в районі Золотого і Петровського.