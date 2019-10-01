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01 жовтня 2019, вівторок, 22:00 31
Політика 2019-10-02T00:15:02+03:00
Українські Новини
Порошенко назвав "формулу Штайнмайєра" "формулою Путіна"

Порошенко назвав "формулу Штайнмайєра" "формулою Путіна"

Колишній президент України Петро Порошенко назвав "формулу Штайнмаєра", яку сьогодні узгодили на зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську, назвав "формулою Путіна".

Про це йдеться у відозверненні Порошенка та його партії "Європейська солідарність" в соціальній мережі Facebook.

"Ніякої "формули Штайнмаєра", як складової Мінських угод, не існує! Підписання формули російського походження - формули Путіна, де-факто, означає послаблення або навіть і зняття санкцій проти Росії. А також: легітимізацію окупованого РФ Донбасу, легітимізацію незаконного референдуму в Криму і незаконної анексії Криму. Ми не допустимо такого сценарію розвитку подій. Ми солідаризуємося з тими акціями і закликами, які сьогодні лунають серед ветеранів. Ми не дамо зруйнувати Українську державу", - йдеться у зверненні.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський підтвердив офіційне погодження Україною "формули Штайнмайєра" в Мінську.

Крім того, ТКГ домовилася про розведення військ на Донбасі в районі Золотого і Петровського.

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