Депутатів позбавлять компенсації за прогули Ради

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендує Раді прийняти в цілому законопроект №1035-2 про позбавлення депутатів компенсацій у разі прогулів та реєстрацію шляхом натискання кнопки замість карток. Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету, передають Українські Новини.

Законопроектом пропонується позбавляти парламентаріїв виплат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі їх відсутності без поважних причин протягом 1 місяця більш ніж на 1/3 пленарних засідань або 1/2 засідань комітету, членом якого є депутат. Рішення про позбавлення депутата відповідних виплат приймається головою парламенту за результатами рішення профільного комітету на підставі даних електронної реєстрації.

Крім цього, проектом передбачена реєстрація депутата методом натискання кнопки "за" в залі засідань. Крім того, комітет рекомендував Раді прийняти в цілому законопроект №1036-1 про скасування оголошення депутатських запитів на засіданнях у п'ятницю та обмежити їх кількість до 2 на одного пленарного тижня, а також законопроект №1039-2 про дозвіл вносити правки до законопроекту в ті його норми, яких парламентарі не торкалися при розгляді в 1-му читанні.

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