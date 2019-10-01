Предполагаемого организатора убийства директора "Капарола" Зможного снова поместили под стражу

Киевский апелляционный суд отменил домашний арест и поместил под стражу подозреваемого в организации убийства директора компании "Капарол Украина" Павла Зможного. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что во вторник, 1 октября, судебная коллегия рассмотрела апелляционную жалобу прокуратуры на постановление следственного судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 19 сентября, которым подозреваемый Козырко С. Л. был отпущен из под стражи под домашний арест. Апелляционный суд жалобу прокуратуры удовлетворил.Решение суда первой инстанции отменено, а подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана сроком на 60 суток, до 15 ноября включительно.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 17 сентября правоохранители задержали 7 подозреваемых в убийстве директора "Капарол Украина" Зможного и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена.\r\nКиево-Святошинский суд Киевской области отпустил из-под стражи двух подозреваемых (в том числе возможного организатора), а также арестовал 1 подозреваемого и еще 4 отправил под домашний арест.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 20 июня 2016 года полиция начала расследовать убийство директора компании по производству лакокрасочной продукции Caparol в селе Крушинка в Васильковском районе Киевской области.