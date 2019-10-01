подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 октября 2019, вторник, 20:00 912
Судебная власть 2019-10-01T21:00:02+03:00
Українські Новини
Предполагаемого организатора убийства директора "Капарола" Зможного снова поместили под стражу

Предполагаемого организатора убийства директора "Капарола" Зможного снова поместили под стражу

Подозреваемый в убийстве Зможного. Фото:
Подозреваемый в убийстве Зможного. Фото: "UN-сливы и груши"/Telegram

Киевский апелляционный суд отменил домашний арест и поместил под стражу подозреваемого в организации убийства директора компании "Капарол Украина" Павла Зможного. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Указано, что во вторник, 1 октября, судебная коллегия рассмотрела апелляционную жалобу прокуратуры на постановление следственного судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 19 сентября, которым подозреваемый Козырко С. Л. был отпущен из под стражи под домашний арест. Апелляционный суд жалобу прокуратуры удовлетворил.

Решение суда первой инстанции отменено, а подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана сроком на 60 суток, до 15 ноября включительно.

Как сообщали Українськi Новини, 17 сентября правоохранители задержали 7 подозреваемых в убийстве директора "Капарол Украина" Зможного и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена.

Киево-Святошинский суд Киевской области отпустил из-под стражи двух подозреваемых (в том числе возможного организатора), а также арестовал 1 подозреваемого и еще 4 отправил под домашний арест.

Как сообщали Українськi Новини, 20 июня 2016 года полиция начала расследовать убийство директора компании по производству лакокрасочной продукции Caparol в селе Крушинка в Васильковском районе Киевской области.

Больше новостей о: Убийство Домашний арест Заказное убийство Caparol капарол

Архив
Новости
Вы никого не толкали, Юля? - Зеленский пошутил о скандалах Мендель с журналистами 20:53
Турция начала односторонние военные действия в Сирии 20:39
Волкер и Йованович не будут давать показания в деле об импичменте Трампа, - Помпео 20:38
Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет 20:36 Дополнено
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
"Китайцы" вновь возглавили рейтинг самых мощных смартфонов 15:00 Пресс-релиз
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Пожар в доме Гонтаревой: получен доступ к данным о телефонных соединениях почти 200 абонентов 11:47
В Кабмине рассказали, кто получит субсидии 19:32
Чернобыльская АЭС. ЧАЭС. Фото: welt.de
Иностранные "сталкеры" штурмуют Чернобыльскую зону 11:46
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - СМИ 11:02
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Монеты
Сегодня последний день, когда украинцы могут рассчитываться монетами мелких номиналов 09:50
Более двух годовых госбюджетов: Мининфраструктуры подсчитало затраты на восстановление Донбасса 11:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok