Предполагаемого организатора убийства директора "Капарола" Зможного снова поместили под стражу

Подозреваемый в убийстве Зможного. Фото: "UN-сливы и груши"/Telegram

Подозреваемый в убийстве Зможного. Фото: "UN-сливы и груши"/Telegram

Киевский апелляционный суд отменил домашний арест и поместил под стражу подозреваемого в организации убийства директора компании "Капарол Украина" Павла Зможного. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Указано, что во вторник, 1 октября, судебная коллегия рассмотрела апелляционную жалобу прокуратуры на постановление следственного судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 19 сентября, которым подозреваемый Козырко С. Л. был отпущен из под стражи под домашний арест. Апелляционный суд жалобу прокуратуры удовлетворил.

Решение суда первой инстанции отменено, а подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана сроком на 60 суток, до 15 ноября включительно.

Как сообщали Українськi Новини, 17 сентября правоохранители задержали 7 подозреваемых в убийстве директора "Капарол Украина" Зможного и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена.

Киево-Святошинский суд Киевской области отпустил из-под стражи двух подозреваемых (в том числе возможного организатора), а также арестовал 1 подозреваемого и еще 4 отправил под домашний арест.

Как сообщали Українськi Новини, 20 июня 2016 года полиция начала расследовать убийство директора компании по производству лакокрасочной продукции Caparol в селе Крушинка в Васильковском районе Киевской области.