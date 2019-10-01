підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 жовтня 2019, вівторок, 19:01 13
Світ 2019-10-01T19:45:01+03:00
Українські Новини
У Голандії обурені фермери створили "затори" довжиною у 1136 км

У Голандії обурені фермери створили "затори" довжиною у 1136 км

Мітинги фермерів в Голландії.Скріншот: Twitter\ anna holigan.
Мітинги фермерів в Голландії.Скріншот: Twitter\ anna holigan.

У вівторок вранці на дорогах Голандії сталася масштабна "година пік". Фермери, які пересуваються на тракторах, об'єдналися на акції протесту проти звинувачень про те, що вони відповідальні за наростаючу проблему викидів азоту в атмосферу. Про це передає BBC News.

Згідно з даними найбільшої автомобільної та туристичної організації ANWB (Королівський Голандський Туристичний Клуб) пробки на дорогах досягли близько 1136 км. (700 миль).

 

Never underestimate a Dutch farmers passion #boerenprotest #nofarmersnofood pic.twitter.com/UTr9Fhp8XC

— anna holligan 🎙 (@annaholligan) 1 жовтня 2019 р.

 

Зазначається, що організатори акції планували зібрати близько 15 тис. трактористів та фермерів у центрі Гааги. За даними телеканалу NOS, вранці 1 жовтня до місця призначення прибутку 500 тракторів. Для того, щоб досягти місця призначення, багато водіїв настільки масивних автомобілів пошкодили огорожі сусідів. Три активіста були заарештовані внаслідок масових зіткнень у головних автомагістралях і дорогах. Для усунення мітингу були залучені служби безпеки.

Однак, не тільки фермери вирішили активно відстоювати свої права. В одному з фермерських міст Оммен діти фермерів вранці вирушили в школу на іграшкових тракторах.

 

De situatie in Ommerkanaal, bij Dedemsvaart:RT @ltovechtdal: Ook de #boerenjeugd van #basisschool CNS #Ommerkanaal in protestmars naar schoolpic.twitter.com/1b4ErxjG75

— ANWBverkeer (@ANWBverkeer) 1 жовтня 2019 р.

 

У травні Верховний суд Нідерландів постановив, що видача дозволів на будівництво та ведення сільського господарства в Голандії порушила закон ЄС. Мова йде про заборону діяльності, що спричиняє викиди азоту і аміаку, що призвело до зупинки розвитку інфраструктури.

Минулого тижня консультативний комітет заявив, що необхідні рішучі заходи в сільському господарстві потрібні для того, щоб уникнути викидів азоту й аміаку в атмсоферу. Чиновники вирішили скоротити виробництво худоби в 2 рази, а значить забрати хліб у всіх фермерів держави.

Фермерські групи вважають, що вони стають жертвами, і вимагають зробити перевірку в авіаційній галузі.

Деякі з активістів вийшли з плакатами, на яких написано: "Немає фермерів – немає їжі".

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році в Греції фермери, яких обурило збільшення податків і соціальних внесків, влаштували протест і заблокировали тракторами національну автомагістраль, зв'язує Афіни і Салоніки.

Крім того, в 2016 році, грецькі фермери перекрили транспортне сполучення з Туреччиною.

Більше новин про: Нідерланди Мітинг Трактори Голандія

Архів
Новини
Не важливо, кандидати або кандидатки: відбір полярників в Антарктиду пройде без гендерних обмежень 19:46
ТКГ домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського, - Зеленський 19:40
Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайєра" 19:30
Зниження ціни на газ для Луганської ТЕС – єдине правильне рішення, щоб область не залишилася без електроенергії, - екс-міністр ЖКГ Кучеренко 19:22
Військовий парад в КНР. Фото: China Daily
Китай відсвяткував 70-річчя КНР грандіозним парадом 19:11
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг – ICU 16:55
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської 12:43
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
Зеленський звільнив Данилюка 16:56
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok