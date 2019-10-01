У Голандії обурені фермери створили "затори" довжиною у 1136 км

У вівторок вранці на дорогах Голандії сталася масштабна "година пік". Фермери, які пересуваються на тракторах, об'єдналися на акції протесту проти звинувачень про те, що вони відповідальні за наростаючу проблему викидів азоту в атмосферу. Про це передає BBC News.

Згідно з даними найбільшої автомобільної та туристичної організації ANWB (Королівський Голандський Туристичний Клуб) пробки на дорогах досягли близько 1136 км. (700 миль).

Never underestimate a Dutch farmers passion #boerenprotest #nofarmersnofood pic.twitter.com/UTr9Fhp8XC

— anna holligan 🎙 (@annaholligan) 1 жовтня 2019 р.

Зазначається, що організатори акції планували зібрати близько 15 тис. трактористів та фермерів у центрі Гааги. За даними телеканалу NOS, вранці 1 жовтня до місця призначення прибутку 500 тракторів. Для того, щоб досягти місця призначення, багато водіїв настільки масивних автомобілів пошкодили огорожі сусідів. Три активіста були заарештовані внаслідок масових зіткнень у головних автомагістралях і дорогах. Для усунення мітингу були залучені служби безпеки.

Однак, не тільки фермери вирішили активно відстоювати свої права. В одному з фермерських міст Оммен діти фермерів вранці вирушили в школу на іграшкових тракторах.

De situatie in Ommerkanaal, bij Dedemsvaart:RT @ltovechtdal: Ook de #boerenjeugd van #basisschool CNS #Ommerkanaal in protestmars naar schoolpic.twitter.com/1b4ErxjG75

— ANWBverkeer (@ANWBverkeer) 1 жовтня 2019 р.

У травні Верховний суд Нідерландів постановив, що видача дозволів на будівництво та ведення сільського господарства в Голандії порушила закон ЄС. Мова йде про заборону діяльності, що спричиняє викиди азоту і аміаку, що призвело до зупинки розвитку інфраструктури.

Минулого тижня консультативний комітет заявив, що необхідні рішучі заходи в сільському господарстві потрібні для того, щоб уникнути викидів азоту й аміаку в атмсоферу. Чиновники вирішили скоротити виробництво худоби в 2 рази, а значить забрати хліб у всіх фермерів держави.

Фермерські групи вважають, що вони стають жертвами, і вимагають зробити перевірку в авіаційній галузі.

Деякі з активістів вийшли з плакатами, на яких написано: "Немає фермерів – немає їжі".

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році в Греції фермери, яких обурило збільшення податків і соціальних внесків, влаштували протест і заблокировали тракторами національну автомагістраль, зв'язує Афіни і Салоніки.

Крім того, в 2016 році, грецькі фермери перекрили транспортне сполучення з Туреччиною.