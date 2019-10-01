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01 жовтня 2019, вівторок, 17:39 13
Кабмін 2019-10-01T20:00:03+03:00
Українські Новини
Аграріям планують здешевити кредити для придбання сільгоспземель

Аграріям планують здешевити кредити для придбання сільгоспземель

Кабінет Міністрів затвердив концептуальні напрями здешевлення кредитів виробникам сільськогосподарської продукції для купівлі землі.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №882-р від 29 вересня, передають Українські Новини.

Доступність кредитів планується забезпечити шляхом їх здешевлення.

В рамках цього інструменту Кабмін має намір запровадити часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитом на купівлю землі та часткову компенсацію кредиту на купівлю землі.

Компенсація ставки за кредитом буде надаватися в розмірі, що не перевищує облікову ставку Національного банку україни на дату нарахування відсотків.

Критерії сільськогосподарських товаровиробників, які мають право отримати від держави компенсацію відсоткової ставки або часткову компенсацію кредиту на купівлю землі, будуть визначені Кабінетом Міністрів.

Крім того, Кабмін має намір ввести часткове гарантування за кредитами на купівлю землі.

Часткове гарантування може надаватися банкам-кредиторам таких сільськогосподарських товаровиробників-позичальників за умови, що цільовим призначенням кредитування буде купівля землі.

Обсяг кредитів з частковим гарантуванням та їх терміни будуть визначені окремим рішенням Кабінету Міністрів.

З метою надання гарантування може бути створено нове агентство або уряд призначить державного оператора.

Малі сільгоспвиробники зможуть отримувати підтримку за одним механізмом або за всіма одночасно.

Критерії малих виробників має встановити Міністерство економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді запустити ринок сільгоспземель з 1 жовтня 2020 року.

Тим часом запуск ринку землі призведе до збільшення вартості оренди за 1 гектар в середньому в країні з 1700 грн в 2018 році до 4000 грн в 2024-му.

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