Аграріям планують здешевити кредити для придбання сільгоспземель

Кабінет Міністрів затвердив концептуальні напрями здешевлення кредитів виробникам сільськогосподарської продукції для купівлі землі.\r\nПро це йдеться в розпорядженні уряду №882-р від 29 вересня, передають Українські Новини.\r\nДоступність кредитів планується забезпечити шляхом їх здешевлення.\r\nВ рамках цього інструменту Кабмін має намір запровадити часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитом на купівлю землі та часткову компенсацію кредиту на купівлю землі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКомпенсація ставки за кредитом буде надаватися в розмірі, що не перевищує облікову ставку Національного банку україни на дату нарахування відсотків.\r\nКритерії сільськогосподарських товаровиробників, які мають право отримати від держави компенсацію відсоткової ставки або часткову компенсацію кредиту на купівлю землі, будуть визначені Кабінетом Міністрів.\r\nКрім того, Кабмін має намір ввести часткове гарантування за кредитами на купівлю землі.\r\nЧасткове гарантування може надаватися банкам-кредиторам таких сільськогосподарських товаровиробників-позичальників за умови, що цільовим призначенням кредитування буде купівля землі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nОбсяг кредитів з частковим гарантуванням та їх терміни будуть визначені окремим рішенням Кабінету Міністрів.\r\nЗ метою надання гарантування може бути створено нове агентство або уряд призначить державного оператора.\r\nМалі сільгоспвиробники зможуть отримувати підтримку за одним механізмом або за всіма одночасно.\r\nКритерії малих виробників має встановити Міністерство економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді запустити ринок сільгоспземель з 1 жовтня 2020 року.\r\nТим часом запуск ринку землі призведе до збільшення вартості оренди за 1 гектар в середньому в країні з 1700 грн в 2018 році до 4000 грн в 2024-му.