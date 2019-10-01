Осінній ринок праці в Україні: на які вакансії і зарплату чекають студентів

З початком ділового сезону на ринку праці України активізувалися і наймолодші здобувачі – студенти. Перебравшись до великих міст ближче до своїх вузів, молодь шукає роботу, щоб вистачало на оренду житла і особисті витрати, а то і заради досвіду роботи і корисних контактів в майбутньому. Які посади пропонують студентам і на які зарплати вони можуть розраховувати, повідомляє "Сьогодні".

Хочуть працю онлайн

За даними аналітичного відділу сайту з працевлаштування "OLX Робота", найпростіше знайти підробіток студенту Київщини – минулого місяця кожна четверта пропозиція для студентів було звідти. Близько 10% вакансій були розміщені роботодавцями на Харківщині та стільки ж – компаніями Дніпропетровщини. Найважче ж починати кар'єру вихованцям університетів на заході країни.

"Найменше молодих фахівців шукають на Рівненщині, Тернопільщині та Івано-Франківщині", – зазначають експерти порталу.

Втім, самі студенти, судячи з усього, хочуть зовсім не прив'язуватися до конкретного місця.

"Молоде покоління вважає за краще не тільки проводити більшу частину свого часу онлайн, але і працювати там", – кажуть в OLX.

За їхньою інформацією, переважна кількість відгуків від студентів (57%) припала на пропозиції про додатковий заробіток в інтернеті (наприклад, адміністратор сайту або сторінки в соцмережах). У ці вакансії пропонували 7-13 тис. грн на місяць. Також охоче учні реагували і на оголошення роботи промоутером – 22% відгуків нарахували в цьому сегменті. Їм пропонували щоденну оплату праці зі ставкою 400-800 грн.

Графік і зарплати

Як показала статистика, роботодавці легко входять в положення студентів і надають їм можливість поєднувати підробіток з навчанням: минулого місяця на порталі нарахували аж 78% оголошень про тимчасову роботу і трохи менше (60%) з частковою зайнятістю. При цьому вихованці вузів охоче відгукуються на такі пропозиції.

"Серед 30 вакансій, за якими найчастіше зверталися до роботодавців, 63% припало на тимчасову роботу, а з частковою зайнятістю – всі 90%", – підкреслюють аналітики.

Компанії більшості українських великих міст згодні платити недосвідченим шукачам приблизно одні й ті ж гроші. У столиці, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові студентські зарплати коливаються в межах 7-10 тис. грн на місяць. Однак працю на деяких посадах роботодавці готові винагороджувати і серйознішими сумами.



Наприклад, за даними OLX, менеджеру – замірнику натяжних стель на повний робочий день обіцяють 20-30 тис. грн, а кур'єру з доставки їжі – 15-25 тис. Гідний заробіток можна отримати і працюючи оператором в call-центрі: хоча їх місячні зарплати починаються від 7 тис. грн, але можуть досягати і 25 тисяч. Близько 25 тис. грн нині отримують і студенти, які можуть успішно адмініструвати сторінки в Instagram, перекладачі, менеджери з продажів, фахівці з нерухомості, працівники в тюнінг-студіях, автомийники і персональні асистенти. Втім, за даними інших сайтів з працевлаштування, такий же заробіток у студента може бути і на посадах таксистів, продавців-консультантів, танцівниць в нічних клубах і провізорів.

Запрошують барист і секретарів

За даними порталу з працевлаштування Work.ua, найбільше роботи для учнівської молоді представлено в сфері обслуговування – за останній місяць на сайті розміщено близько 4 тис. вакансій для адміністраторів, касирів, кухарів, барист, офіціантів і т.д. Багато пропозицій та в галузях виробничої (2,8 тис.), готельної та туристичної (2,5 тис.), роздрібної торгівлі (2,5 тис.) і продажів (2,2 тис). Роботодавець не проти взяти собі в підмогу студентів і в логістику (1,7 тис.), діловодство або секретаріат (1,7 тис.) або ж на роботу в IT і інтернет-компанії (по 1,3 тис.). Платити обіцяють від 5 до 10-12 тис. грн на місяць.



А от найменше учнів вузів рекрутери бачать як менеджерів вищої ланки і страховиків: на порталі знайшлося тільки 25 і 55 таких вакансій відповідно. Також неохоче беруть недосвідчених претендентів на посади агентів нерухомості (112 вакансій), юристів (117), працівників агробізнесу та HR-менеджерів (по 123 вакансії).

Як повідомляли Українські Новини, Міносвіти почне моніторити перспективи і зайнятість випускників. Тим часом українці масово переходять на фріланс.